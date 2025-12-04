CODHEM promueve igualdad y respeto a mujeres indígenas

Toluca, Méx.- Con el propósito de visibilizar las condiciones que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas y de exponer las diversas manifestaciones de violencia que históricamente han enfrentado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) realizó la videoconferencia “Violencia de Género hacia las Mujeres Indígenas: Análisis de la Interseccionalidad y la Discriminación en México”, a cargo de Marilyn Ramón Medellín, jefa del Departamento de Atención a Pueblos Originarios.

En la plática, subrayó que la CODHEM realiza acciones permanentes orientadas a promover la igualdad, fortalecer la protección de los derechos humanos y generar información que permita comprender el impacto de la discriminación múltiple de la que en muchas ocasiones es víctima la mujer indígena, por lo que la institución reiteró su compromiso de impulsar estrategias que garanticen acceso pleno a la justicia, entornos seguros y dignos para todas las mujeres de este sector.

Marilyn Ramón mencionó que además de presentar un índice mucho mayor de analfabetismo, en todo el mundo, las mujeres indígenas sufren un riesgo desproporcionado de padecer violencia de género.

La conferencia retomó información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 que indicó que 23.2 millones de mujeres se identificaron como indígenas y enfrentaron falta de empleo, carencia alimentaria y discriminación por apariencia. Se explicó que estas condiciones aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres y limitaron su acceso a oportunidades.

La especialista señaló que el número de casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas que se denunciaron fue muy inferior al real, debido al acceso extremadamente limitado a la justicia y al riesgo de impunidad para los agresores. La ausencia de intérpretes, la distancia geográfica y la falta de mecanismos culturalmente pertinentes contribuyeron a esta situación.

Las cifras expuestas, concluyó, deben asumirse como una guía para la acción pública y comunitaria, pues reflejan desigualdades que pueden revertirse con políticas focalizadas, por lo que es indispensable fortalecer los programas de alfabetización intercultural, generar oportunidades económicas sostenibles y garantizar atención con intérpretes que permitan el acceso real a la justicia y a la protección de sus derechos humanos, por lo que la CODHEM reitera a la ciudadanía y principalmente a las mujeres indígenas su compromiso de promover el respeto a su dignidad y acciones en favor de los pueblos originarios