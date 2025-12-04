Trump busca nuevo acuerdo comercial México y Canadá

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que existe la posibilidad de que su gobierno permita la expiración del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que, en su lugar, impulse la negociación de un nuevo acuerdo comercial con ambos países.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario señaló que el tratado vencerá en aproximadamente un año. “Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, afirmó.

Trump acusó a ambos países de aprovecharse de Estados Unidos y arremetió contra la anterior administración federal. “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando”, expresó en referencia al gobierno del expresidente Joe Biden.

El T-MEC, que entró en vigor en 2020, fue negociado durante el primer mandato de Trump en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual el republicano consideraba desfavorable para su país. Conforme a lo establecido, los tres países deberán revisar el acuerdo en 2026 para definir si se extiende por 16 años más, hasta 2042, o si se somete a revisiones anuales hasta 2036.

En su intervención, Trump defendió los aranceles que su administración ha impuesto a México y Canadá, al asegurar que han contribuido a incrementar los ingresos de Estados Unidos y a reducir la deuda nacional. Hizo énfasis en los gravámenes al sector automotriz, al asegurar que han generado un traslado de inversiones hacia territorio estadounidense.

“No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles; estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá”, sostuvo.

El tratado comercial incluye disposiciones sobre comercio digital, propiedad intelectual, normas laborales y medioambientales, además de reglas de origen más estrictas para la industria automotriz, con el objetivo de fortalecer la producción regional y mantener aranceles reducidos entre los tres países.

Especialistas han señalado que el T-MEC ha sido fundamental para la integración económica de América del Norte, al facilitar el intercambio de bienes agrícolas e industriales, así como al ofrecer un marco de certidumbre jurídica para las inversiones y los derechos laborales.

Analistas advierten que una eventual expiración o renegociación del tratado podría generar incertidumbre comercial, afectar las cadenas de suministro regionales y modificar de forma significativa la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá.