Todo listo para el InnovaFest Latam 2025

Cuernavaca, Morelos.- El Centro de Convenciones de Morelos será la sede del InnovaFest Latam 2025, los próximos 4 y 5 de diciembre, un evento que busca impulsar la innovación en México, conectar emprendedores con fondos de inversión y celebrar el talento de los creadores nacionales.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que esperan superar los 800 millones de pesos en inversiones durante el encuentro, cifra que, de alcanzarse, sería la más alta conseguida hasta ahora principalmente del sector privado. “Nunca había visto tantas empresas mexicanas presentando patentes, diseños industriales y diversas ideas innovadoras. De los 603 proyectos registrados, muchos provienen de universidades públicas y privadas”, destacó.

El festival contará con varias actividades, entre ellas:

Exhibición de innovación y patentes Latam, organizada en siete categorías, con proyectos destacados como Olinia, mini vehículos eléctricos; Taruk, el primer autobús eléctrico mexicano; Horizontec Halcón 2.1, aeronave ligera deportiva; y el prototipo de auto volador Proyecto Mantarraya.

Premio a la Innovación Mexicana, que en esta edición recibió 3,763 registros en 13 categorías, desde patentes y diseños industriales hasta inventos en biotecnología, electromovilidad y medio ambiente. Los ganadores del primer lugar recibirán un estímulo económico de 250,000 pesos.

Mentes en Acción – Hecho en México, donde emprendedores y creadores tendrán la oportunidad de conectar con expertos e inversionistas, incluyendo panelistas como Pepe Aguilar, Deborah Dana, Rodrigo Herrera y Rodrigo Velasco.

Encuentro Ministerial América Latina y el Caribe, con 45 participantes de 30 países, enfocado en cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación.

Pláticas “Flashtalks”, presentadas por líderes de MIT, Microsoft, Volvo Cars, Mastercard, Clip y Nobel Prize Outreach AB, entre otros.

Además, se realizará el STS Forum 2025 (Science and Technology in Society Forum), consolidado como una plataforma global para generar soluciones innovadoras con impacto social, con ponencias sobre agua, energía, alimentos, electromovilidad, biotecnología, aeronáutica y emprendimiento.

El InnovaFest Latam 2025 cuenta con la coordinación y apoyo de aliados estratégicos como ADO, Banco Santander, Canieti, Clip, Danone, Femsa, Foxxcon, Grupo Modelo México, Kavak, LG, Liverpool, Meta, Samsung, Pfizer, Telmex y Toyota, entre otros, consolidándose como un punto clave para el ecosistema de innovación en América Latina.