Procesan a presunto responsable de extorsión a comerciante en Neza

Redacción 4 diciembre, 2025

Nezahualcóyotl, Méx.- Silvano Eulises “N” fue vinculado a proceso luego de que una Autoridad Judicial determinará que los datos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México eran suficientes para acreditar su posible participación en este ilícito.

De acuerdo con los hechos, el 2 de noviembre de 2024, la víctima se encontraba en su negocio ubicado en la avenida Vicente Villada, en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl, momento en que el ahora investigado arribó a dicho lugar.

Una vez dentro del establecimiento, Silvano Ulises sacó un arma de fuego y le exigió a la víctima la cantidad de 5 mil pesos quincenales a cambio de permitirle continuar con sus labores de manera normal, ya que en caso contrario, le cerraría el establecimiento.

Ante las amenazas, la víctima entregó el numerario, sin embargo, ante las constantes exigencias de Silvano Eulises “N” decidió presentar la denuncia.

Elementos de la Fiscalía mexiquense realizaron las investigaciones correspondientes, que permitieron identificar y detener a este sujeto, quien fue traslado a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional.

Con los elementos de prueba, un Juez determinó su vinculación a proceso y mantuvo la prisión preventiva, además de un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria; sin embargo, se le debe considerar inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.