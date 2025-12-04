Sheinbaum se reunirá con Trump y Carney durante sorteo del Mundial

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum emprenderá la noche de este jueves un viaje relámpago a Washington D.C. para asistir al sorteo de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento histórico que reunirá por primera vez en un mismo escenario deportivo a los tres mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá.

El itinerario fue notificado oficialmente al Senado de la República por la Secretaría de Gobernación, e incluye breves reuniones privadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en lo que se perfila como un gesto simbólico de unidad regional en medio de tensiones comerciales y migratorias.

Aunque el eje central del viaje es el acto deportivo, este encuentro marcará los primeros contactos presenciales entre Sheinbaum y Trump desde que el republicano asumió su segundo mandato en enero de 2025. De acuerdo con la mandataria, la reunión con Trump será “breve y cordial”, y podría abordar temas como el T-MEC, los aranceles fronerizos y la organización conjunta del Mundial.

“Vamos en la mañana al evento en el Kennedy Center, todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, declaró Sheinbaum, quien utilizará una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el traslado. La salida está prevista para esta misma noche.

El sorteo, organizado por la FIFA en el emblemático Kennedy Center for the Performing Arts, definirá los 12 grupos del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países sede.

Durante la ceremonia protocolaria, Sheinbaum participará extrayendo la “pelotita” que asigna los primeros rivales de la Selección Mexicana. Al evento, convocado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirán también líderes políticos, figuras del espectáculo y del deporte, proyectando una imagen de cohesión norteamericana.

Este viaje representa además la primera visita oficial de Sheinbaum a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, en un contexto marcado por contactos telefónicos con Trump para atender crisis diplomáticas como la revocación de visados a funcionarios mexicanos y los operativos antiinmigrantes en la frontera.

En México, el sorteo ha generado entusiasmo nacional, aunque también debate en torno a la seguridad en las sedes, luego de los señalamientos de la FIFA sobre la violencia en regiones como Michoacán. La presidenta, quien descartó asistir al partido inaugural en el Estadio Azteca —renombrado Estadio Banorte—, aseguró que el viaje envía un mensaje político claro: “No hay una reunión de peso, pero sí un mensaje de continuidad”.