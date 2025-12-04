Reconocen labor de la policía de Toluca

Toluca, Méx.- Luego de reconocer la labor, disciplina y entrega de las y los elementos que integran la Policía de Toluca, en representación del alcalde Ricardo Moreno, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill, subrayó que el trabajo coordinado de la Dirección General de Seguridad y Protección con las instituciones estatales y federales fortalece la protección a la ciudadanía.

Pues, con base en los indicadores del Secretariado Ejecutivo Nacional, Toluca se coloca como una ciudad a la baja en delitos de alto impacto. Por ejemplo, la disminución superior al 50% en el robo de vehículos, esta reducción es gracias a los operativos, patrullajes y estrategias de inteligencia implementadas.

Reiteró el llamado del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, a que cada elemento porte el uniforme con honor y mantenga firme la vocación de servicio, pues la labor oficial es un camino de constancia y sacrificio.

Mientras, el director general de Seguridad Pública y Protección, Jorge Alberto Ayón Monsalve, destacó que celebrar el Día del Policía es reconocer la disposición y el valor de quienes arriesgan su vida por la tranquilidad de las familias toluqueñas.

Agradeció el acompañamiento del alcalde en la consolidación de una corporación más profesional y cercana, que ha permitido la disminución de la incidencia delictiva y mantenerse firmes ante el riesgo con integridad en cada servicio, la colaboración de los elementos quienes con confianza y compromiso impulsan una corporación fuerte y digna.