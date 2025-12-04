Mujer muere atropellada en avenida Las Torres

Toluca, Méx.- Una mujer perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atropellada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en los carriles centrales de la avenida Las Torres, a la altura del parque 18 de Octubre, en la Colonia del Parque.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes, al observar a la víctima inmóvil sobre el asfalto, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

La zona fue acordonada por las autoridades en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se encargará de realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y localizar al responsable.