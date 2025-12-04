El Corredor florícola está listo para las festividades de la Virgen de Guadalupe

Tenancingo, Méx, Méx.- A unos días de las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, los floricultores Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas intensifican la comercialización de flores para atender la demanda que genera esta festividad religiosa.

Productores y comerciantes esperan un alza en las ventas de rosas, crisantemos, claveles, gerberas, lilis y girasoles, variedades que tradicionalmente se colocan en altares, iglesias y domicilios durante el 12 de diciembre. La temporada de la Virgen se ubica, junto con el Día de Muertos y el Día de las Madres, entre las fechas de mayor ingreso para el sector florícola mexiquense.

Organizaciones calcularon que la derrama económica importante por la venta de flores en esta temporada e incluso, los productores señalan que la demanda no solo eleva la venta directa en los campos y centros de acopio, sino que activa la cadena productiva: jornaleros, transportistas, empacadores y comerciantes también se benefician de la temporada.

Sin embargo, advierten que los pequeños agricultores son los más vulnerables ante variaciones de precio, costos de insumos e inclemencias climáticas que pueden reducir rendimientos justo en el pico de demanda.

Para hacer frente al repunte, los floricultores han reforzado cosechas y logística: amplían jornadas de corte, acondicionan unidades de transporte y coordinan ventas directas a mercados y parroquias de la Ciudad de México y municipios aledaños.

No obstante, el sector enfrenta retos que podrían mermar la oferta: la inflación en insumos, la competencia de flores importadas y las variaciones climáticas que afectan el calendario de floración y sanidad de cultivos.

Por tal motivo, invitaron a los compradores a anticipar sus compras y preferir producto local, lo que facilita la planeación de cosechas y reduce pérdidas postcosecha. Asimismo, recomiendan verificar la calidad y frescura de los ramos y apoyar la economía de las comunidades floricultoras del sur del Estado de México.