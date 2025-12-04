Localizan cuerpo calcinado y maniatado en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- El cuerpo de un hombre sin vida, con las manos atadas y parcialmente calcinado, fue localizado en la zona alta del municipio de Chimalhuacán, luego de que vecinos reportaran un incendio en la colonia San Agustín Atlapulco.

El descubrimiento se registró en la intersección de las calles Tulipán y 15 de Enero, donde habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras observar que las llamas consumían lo que parecía ser un cuerpo humano, junto a un árbol.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego y confirmaron que se trataba de un cadáver. Posteriormente, policías municipales resguardaron el perímetro para preservar la escena.

Minutos más tarde arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro en calidad de desconocido.

Hasta el momento, la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen no han sido determinadas, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.