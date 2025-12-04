Pavimentación de calles mejora movilidad y seguridad: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó la repavimentación con concreto hidráulico, de la calle Bellavista, que tuvo una inversión de 2.5 millones de pesos, obra que forma parte del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”.

En la comunidad de San Juan Bautista Quinto Cuartel, la alcaldesa dijo que la pavimentación de esta calle, tiene el propósito de fortalecer la infraestructura, agilizar el flujo vehicular y aumentar la seguridad en la zona.

Durante la visita con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, realizado en el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Cuartel de la Cabecera Municipal, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco informó que la repavimentación de más de mil 580 metros cuadrados con concreto hidráulico de dicha calle, fue una petición de los habitantes en una jornada anterior, y la cual se llevó a cabo en dos etapas y se requirió una inversión de 2.5 millones de pesos.

“La culminación de esta obra cambia la imagen, mejora la plusvalía de esta zona y le da una mejor calidad de vida a todos los vecinos”, dijo.

“Éste es un gobierno que entrega resultados y quiero que sepan que seguiremos trabajando 24/7, dando el infinito más uno para continuar como el mejor municipio del Estado de México y seguir consolidando a Huixquilucan como el mejor lugar para vivir”, sentenció la alcaldesa.

En esta jornada, con la que ya suman 2 dos mil 500 kilómetros recorridos por las tres zonas del municipio, “Huixquilucan Contigo 24/7”, Romina Contreras Carrasco, junto con directores de diversas áreas del gobierno municipal, visitó la Secundaria Número 32 “General Santos Degollado”, donde entregó kits de primeros auxilios para prestar una atención inmediata, en caso de alguna emergencia, así como toneladas de cemento para mejorar la infraestructura del plantel, como parte del programa “Renueva tu Entorno”.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, se entregaron balones de futbol y redes para canastas de básquetbol, con la intención de fomentar la actividad física en beneficio de los adolescentes.

En el Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet”, perteneciente al Sistema Municipal DIF, Contreras Carrasco, entregó chamarras a las niñas y niños, para protegerlos contra el frío durante las bajas temperaturas de esta temporada.

Durante la jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7 habitantes de las comunidades de los Cinco Cuarteles de la Cabecera Municipal – San Juan Bautista, San Martín, San Miguel, San Melchor y Santiago- acompañaron a la presidenta municipal en su recorrido por las calles y avenidas principales para supervisar diversos servicios públicos que mejoran el entorno urbano y su día a día, tales como bacheo, balizamiento, poda de árboles, limpieza de calles, reparación de luminarias, entre otros.

Como parte de esta iniciativa, en el Mercado Municipal “25 de Agosto”, la presidenta municipal escuchó las necesidades de los locatarios, y les entregaron kits de primeros auxilios para atender emergencias médicas menores de forma inmediata.