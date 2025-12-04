Amecameca es líder en seguridad pública en la Región de los Volcanes

Amecameca, Méx.- “Las palabras del Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares, en relación a que nuestro municipio es líder regional en seguridad pública, así como en obras y acciones contundentes, nos alientan mucho para seguir trabajando y lograr mejores condiciones de vida para todos los habitantes”, señaló la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García.

En entrevista con medios de comunicación, manifestó que es muy alentador saber que el gobierno estatal que preside la maestra Delfina Gómez, tiene en un gran concepto a nuestro municipio y reconoce el trabajo realizado por los integrantes de la administración, además de que todo se ha desarrollado en plena paz social y donde resalta la transparencia y honestidad a toda prueba.

Topete señaló que en materia de seguridad pública no bajarán la guardia, “en las próximas semanas estaremos recibiendo dos nuevas patrullas equipadas, para aumentar la vigilancia en la cabecera municipal y en las ocho delegaciones, y no daremos ni un paso atrás contra la delincuencia”, subrayó.

Abundó que cuando se tiene la responsabilidad de servir a la gente, se les da respuestas a sus demandas y una de ellas es la gran obra que se inició con la construcción del boulevard “Región Volcanes” donde invertirán 13 millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de al menos 15 municipios mexiquenses y circunvecinos de Morelos y de otros estados del país.