IEEM impulsa foro sobre innovación y buenas prácticas electorales

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la democracia y mejorar la organización de los procesos electorales locales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) inauguró el Foro “Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales”. El encuentro reúne a representantes de los 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) del país para intercambiar experiencias, buenas prácticas y herramientas tecnológicas que optimicen la eficiencia operativa.

La Consejera Electoral del IEEM, July Erika Armenta Paulino, en representación de la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez, destacó que este tipo de espacios permite identificar áreas de oportunidad y enfrentar l os retos que enfrentan los OPLEs estatales. Subrayó que la creación de instituciones electorales autónomas locales garantiza transparencia, imparcialidad y equidad en los procesos, fortaleciendo la participación ciudadana.

Durante la primera mesa del foro, centrada en las buenas prácticas de los OPLEs, consejeras y consejeros de diversas entidades coincidieron en la complejidad de los procesos electorales con múltiples cargos y candidaturas. Entre las estrategias destacadas se encuentran la profesionalización del personal, la mejora de materiales de votación y la coordinación interna entre áreas técnicas y presidencias.

La Consejera Electoral Sayonara Flores Palacios resaltó los debates realizados durante el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, transmitidos en vivo o publicados de manera equitativa en redes oficiales, como un ejemplo de transparencia y equidad.

En la segunda mesa, dedicada a la eficiencia operativa, los participantes abordaron la logística de impresión y distribución de documentación electoral, así como el uso de inteligencia artificial para agilizar la captura de resultados preliminares. La Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya enfatizó la importancia de incorporar nuevas tecnologías, incluyendo el voto electrónico, para procesos más seguros y confiables, sobre todo en estados con grandes padrones como el Estado de México.

La tercera mesa abordó los impactos de las acciones afirmativas para garantizar la participación de pueblos indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQ+ y afrodescendientes. Las consejeras señalaron que, aunque se han logrado avances, persisten vacíos legales y criterios diferenciados entre estados. Se destacaron ejemplos como la implementación del 10% con bloques de competitividad en Aguascalientes y la autoadscripción calificada en el Estado de México.

Flor Angeli Vieyra Vázquez recordó que desde 2023 se realizaron consultas previas con estos grupos, dando lugar a acciones afirmativas implementadas en 2024 durante la renovación de la Legislatura y los 125 ayuntamientos. Subrayó que OPLEs, partidos y legisladores deben asumir corresponsabilidad para asegurar una representación real y efectiva.

El foro continuará el viernes 5 de diciembre y podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de Facebook (https://web.facebook.com/IEEMoficial) y YouTube del IEEM (https://www.youtube.com/@IEEMOficial).

Este espacio refleja el compromiso de las instituciones electorales por la innovación, la equidad y la participación ciudadana, consolidando procesos más transparentes y eficientes en todo el país.