Oaxaca enmarcará la tercera parada del histórico serial de carreras “México Imparable”

Oaxaca, Méx.- La tercera parada de “México Imparable”, serial de carreras que fusiona deporte e identidad cultural, denominada “Raíces de Tierra”, tendrá a Oaxaca como escenario y se llevará a cabo el domingo 22 de marzo de 2026, con las culturas zapoteca y mixteca y el elemento “tierra”, como parte de su identidad.

El calendario de carreras de México Imparable, serial que promueve el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Turismo, está diseñado para recorrer la historia, la geografía y el alma de nuestro país. Cada sede tiene una ruta emblemática que fusiona cultura, naturaleza y resistencia.

El capítulo 3 del serial será protagonizado por un medio maratón, que recorrerá una “Ruta Sagrada” entre montañas, lo que la hace única, con una combinación de resistencia física y riqueza cultural, cuyo eslogan “Mientras haya camino, hay libertad”, nos remite a las culturas milenarias de la región.

Originarios de Oaxaca, los mixtecas llevan en su piel la historia de artistas, sabios y escribas. Sus códices narran guerras, linajes y dioses antiguos que aún habitan los valles y montañas del sur. Corren como quien escribe su historia sobre la tierra, con cada pisada como un glifo eterno.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la inclusión de atletas indígenas y la participación de las comunidades originarias en el turismo deportivo, así como generar derrama económica en beneficio de las comunidades, fortalecer el tejido social y posicionar al país como un destino cultural y para el deporte.

A lo largo de esta primera edición, el serial llevará a cientos de corredores por escenarios donde la historia aún respira. Las etapas de este histórico recorrido son: Palenque, Chiapas, con Raíces de Agua; CDMX con Raíces de Fuego; Oaxaca con Raíces de Tierra y Chihuahua con Raíces de Aire.

Cada carrera tiene su propio símbolo, narrativa, energía y causa social, lo que convierte a este serial, más que en un evento deportivo, en una experiencia transformadora

Luego del éxito de la primera parada, en Palenque, Chiapas, el pasado 14 de septiembre, que reunió a casi cuatro mil corredores, entre ellos, personas de pueblos originarios y la realización de la segunda entrega el 7 de diciembre de 2025, en la CDMX, la tercera cita que se realizará en Oaxaca promete un día de fiesta para los corredores nacionales.