El boxeo mexiquense se fortalece con la función “Honor de acero”

Toluca, Méx.- Con la firme intención de promover a los nuevos talentos del pugilismo estatal, el próximo 13 de diciembre se llevará a cabo la función “Honor de acero” en el Domo Toluca, donde se contemplan 14 peleas profesionales que pondrán en evidencia el crecimiento del boxeo en la entidad. El primer campanazo se escuchará a las 17:00 horas.

Carlos Ramírez, organizador de la velada, explicó que este proyecto nació para brindar oportunidades reales a los boxeadores del Estado de México, quienes se han preparado para consolidar sus carreras arriba del ring. “Hay demasiado talento; México es potencia en el boxeo y en el Estado de México hay deportistas con gran nivel. Esperamos que la afición responda a este esfuerzo”, declaró.

Además, subrayó que respaldar el deporte representa una apuesta social que genera desarrollo y disciplina entre las juventudes. “Invertir en el deporte es invertir en el futuro. El boxeo ayuda a que los jóvenes encuentren motivaciones, metas y una vida lejos de malas influencias”, agregó.

En conferencia de prensa se contó con la presencia del entrenador Carlos Duarte, así como de los boxeadores William “Camarón” Zepeda y Héctor Aguirre, quienes avalaron la calidad del talento que subirá al cuadrilátero.

Zepeda reconoció la dificultad de organizar funciones de este nivel, por lo que hizo un llamado a la afición para que apoye el crecimiento del boxeo local. Por su parte, Duarte destacó la importancia del fogueo constante para que los pugilistas puedan medir su progreso y aspirar a escenarios más competitivos.Finalmente, Héctor Aguirre, quien será parte de la cartelera estelar, afirmó que llega a esta pelea con una preparación intensa y el objetivo de cerrar el año con un triunfo.

“Queremos brindar un buen espectáculo y que el público disfrute cada pelea”, expresó.“Honor de acero” busca convertirse en una plataforma permanente para que el talento mexiquense continúe abriéndose camino en el boxeo profesional.