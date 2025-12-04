México conocerá este viernes a sus rivales mundialistas para 2026

Ciudad de México.- La emoción mundialista comienza a sentirse en México. Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, evento en el que la Selección Nacional conocerá a sus rivales en la fase de grupos del torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El objetivo será claro: aprovechar la condición de anfitrión y dar el paso que se les ha negado por décadas, el anhelado quinto partido.

La ceremonia se realizará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C., a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de FIFA+ y los canales oficiales de la FIFA en YouTube, además de espacios especiales en televisión abierta nacional.

El sorteo será conducido por el exseleccionado inglés Rio Ferdinand, acompañado de la reconocida comentarista Samantha Johnson, quienes revelarán la integración de los 12 grupos de cuatro selecciones en la edición más grande en la historia del Mundial: 48 participantes.

Para esta ocasión, la FIFA ha establecido candados deportivos para equilibrar la competencia. Entre las reglas principales está que ningún grupo podrá contar con más de un representante de la misma confederación, con excepción de Europa, que tendrá 16 boletos y al menos cuatro grupos con dos selecciones de la UEFA. Además, se implementará una “siembra” estratégica en el cuadro eliminatorio para evitar que las cuatro primeras del ranking FIFA, España, Argentina, Francia e Inglaterra, se enfrenten antes de semifinales o la final, siempre que concluyan en primer lugar de su grupo.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca, que hará historia al recibir su tercera inauguración mundialista tras 1970 y 1986. México será sede de 10 partidos, repartidos entre el propio Azteca, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.

La expectación crece. Este viernes comenzará a escribirse el camino del Tricolor en una Copa del Mundo que marcará un nuevo capítulo para el futbol nacional y para una afición que sueña con trascender en su propia tierra.