Inician en Huixquilucan los festejos Navideños 2025

Huixquilucan, Méx.- Con la inauguración de dos pistas de patinaje en hielo, una ubicada en la explanada del Palacio Municipal, y la otra en la cancha de fútbol en Ampliación Palo Solo, y la Villa Navideña, el Gobierno de Huixquilucan dio inicio a las festejos de la Navidad 2025.

Acompañada del vice coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezaron el arranque de las festividades decembrinas desde un globo aerostático de fantasía en la Explanada Municipal, donde encendieron las luces de la Villa Navideña.

“Estamos contentos de que nos acompañen en el arranque de estas pistas de hielo y de la Villa Navideña que, en esta ocasión, tiene como temática una Navidad mexicana, con sus tradiciones llenas de color y alegría. Queremos que nuestros niños crezcan con esta cultura y recuerden lo más importante de la Navidad: tener paz en el corazón y ser mejores personas. Deseamos que todas sus familias tengan mucha salud y que el 2026 llegue lleno de momentos felices. Les deseo que disfruten mucho esta temporada”, expresó la alcaldesa.

Posteriormente, Contreras Carrasco inauguró la pista de hielo de Ampliación Palo Solo, donde agradeció la asistencia de las familias y los invitó para que acudan a estos espacios que están pensados para acercar actividades recreativas y gratuitas, sin que tengan que desplazarse a otros sitios.

El senador Enrique Vargas del Villar reconoció el trabajo del gobierno municipal y celebró que Huixquilucan mantenga viva la tradición decembrina desde 2016 con actividades gratuitas para las familias.

“Primero, quiero felicitar a todo el Gobierno de Huixquilucan y a Romina, porque cada año estos eventos son más bonitos. Reconozco el trabajo para tener, un año más, estas pistas de hielo completamente gratis. Las festividades decembrinas son momentos para reflexionar, de disfrutar en familia y de desear que el 2026 sea mejor para cada hogar. Que Dios los bendiga y disfruten esta temporada”, señaló.

Por su parte, la directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, destacó que la Villa Navideña, instalada en la Explanada Municipal, está diseñada con una temática de Navidad mexicana, incorporando elementos como piñatas, nacimientos, nochebuenas y escenarios que permiten a las familias tomarse fotografías y llevarse recuerdos significativos.

Luego de dar el arranque oficial en ambas sedes, y entregar juguetes y dulces a cada niño que asistió, Romina Contreras presenció un espectáculo de patinaje sobre hielo, donde los artistas presentaron diversas coreografías al ritmo de villancicos y canciones navideñas, para el disfrute de habitantes de la Zona Tradicional, así como de la Zona Popular Baja.

Las pistas de hielo están abiertas al público desde este martes 02 de diciembre y hasta el martes 06 de enero, en un horario de lunes a viernes, de 14:00 a 21:00 horas; y de viernes a domingo, de 15:00 a 22:00 horas.

Además, cada día habrá dos funciones de “Pastorela”, tanto en la Explanada Municipal como en Ampliación Palo Solo, por lo que se recomienda consultar la cartelera, con los días y horarios específicos de cada punto, en las redes sociales oficiales del Gobierno de Huixquilucan.