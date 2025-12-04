Detienen y procesan a banda de robo de autos con violencia

Ecatepec, Méx.- Cuatro individuos identificados como Miguel “N”, Gustavo “N”, Uriel Yosafat “N” y Marcelino “N”, fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia acreditara ante una Autoridad Judicial su posible participación en el delito de robo de vehículo con violencia.

El trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México e información de inteligencia e investigación de esta Fiscalía, ha permitido identificar a estos sujetos como integrantes de una estructura criminal autodenominada “Los Crazy”, que está relacionada con al menos 20 robos de vehículo con violencia en las colonias Valle de Aragón, Sagitarios, Villas de Guadalupe, Xalostoc, Nueva Aragón, Miguel Hidalgo, todas estas en el municipio de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo a las investigaciones, los integrantes de esta banda ejecutan los robos a bordo de motocicletas, además de vehículos automotores que les sirven como “muros”, mientras que con armas de fuego amenazan a las víctimas para despojarlos de sus unidades, que son trasladadas a la Ciudad de México.

Miguel “N”, Gustavo “N”, Uriel Yosafat “N” y Marcelino “N”, fueron detenidos como resultado de una investigación por el robo de una motocicleta, hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre, en el municipio de Ecatepec, cuando la víctima fue abordada por los cuatro detenidos y dos personas más, un masculino y una femenina, quienes la agredieron a golpes con unos palos y posteriormente la amenazaron con un arma de fuego para desapoderarla de la motocicleta y huir del lugar.

Con el inicio de las investigaciones fue posible establecer la identidad de los sospechosos, por lo que al obtener y cumplimentar la orden de aprehensión correspondiente, la Fiscalía mexiquense los ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición del Juez para definir su situación legal.

Al considerar que hay elementos suficientes que presumen su participación en el hecho delictivo denunciado, el Juez les dictó auto de vinculación a proceso y estableció un mes para el cierre de la investigación, manteniendo la prisión preventiva.

Sin embargo, a los detenidos se les debe de considerar inocentes en tanto no exista una orden de sentencia en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.