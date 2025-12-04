Invertir en educación es clave para una mejor sociedad: Rodríguez

Atizapán, Méx.- El Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas entregó aulas digitales en distintas escuelas del municipio, a fin de fortalecer la preparación académica de la niñez y juventud atizapense.

En gira de trabajo, el Alcalde entregó las aulas de las primarias: “Amado Nervo” y “Pioneros del Cooperativismo”, turno matutino; y del turno vespertino hizo lo propio en “Flor de María Reyes Viuda de Molina”, “Lázaro Cárdenas del Río”, “Ramón López Velarde” y “Margarita Maza de Juárez”.

También en las secundarias: No.34 “Ing. Alejandro Guillot Schiaffini”, la No. 0663 “Emiliano Zapata” y la No. 0977 Anexa a la Normal de Atizapán, entre otras.

Durante la entrega de las aulas, Rodríguez Villegas dijo que “Apostarle a la educación es una gran inversión, si queremos construir una mejor sociedad tenemos que apostarle a la educación, hoy estamos formando a los futuros forjadores de una nueva patria, un nuevo estado y por supuesto un nuevo país, hoy está en nuestras manos otorgarles las herramientas necesarias a las nuevas generaciones”, afirmó. Acompañado de la Presidenta del DIF Municipal, Paty Arévalo;

María del Carmen Fonseca Villafranco, directora de la primaria “Amado Nervo”, mencionó que la inauguración del aula digital “es un sueño cumplido, aún tenemos necesidades, pero sabemos que contamos con usted”.