El Colegio Mexiquense agradece a medios y anuncia maestrías 2026

Zapopan, Jalisco.- La comunidad de El Colegio Mexiquense trabaja con la convicción de que el conocimiento que se produce mediante la investigación debe trascender los espacios académicos y llegar a públicos amplios, con una estrategia de comunicación que atienda la riqueza de una sociedad heterogénea, compleja, amplia y plural como lo es la del Estado de México, en la cual destaca el apoyo de los medios de comunicación a la institución.

En reunión de trabajo con el presidente de El Colegio de Jalisco, Roberto Arias de la Mora y su equipo -institución con la que se tiene un convenio amplio de colaboración-, el presidente de El Colegio Mexiquense, Raymundo César Martínez García, confirmó la cercanía del centro de investigación y docencia con el Gobierno del Estado de México mediante un trabajo sistemático y variado, que incluye la evaluación de políticas públicas y la atención de las necesidades de actualización de los servidores públicos, a la vez de la ampliación de la oferta docente.

En ese sentido, dio a conocer que ya se cuenta con los registros de validez oficial de estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación Pública, para dos nuevas maestrías que se abrirán el año próximo, la de Acción Pública y Políticas Públicas, de tiempo completo, presencial y de investigación aplicada, y la de Gestión Pública Local, profesionalizante y virtual, para formar nuevos cuadros con nuevas competencias, en los términos en que lo ha sugerido el gobierno de la entidad.

En su oportunidad, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, secretario general, expuso en detalle el modelo incidencia pública, con el que trabaja El Colegio Mexiquense para atender problemas públicos y desarrollar conocimiento aplicado para el bien público.

Los pilares del modelo son la investigación aplicada, la formación y producción de conocimiento y la vinculación territorial, con una estrategia de comunicación pública, detalló.

Guajardo Mendoza expuso los programas y acciones de evaluación de política pública en los que trabaja la institución con dependencias y organismos del gobierno estatal, en materia de becas, conservación del bosque de agua, evaluación de la Guía de Desempeño municipal y prevención del embarazo adolescente.

Asimismo, habló de la consolidación y fortalecimiento del programa de educación continua con los diplomados en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Inteligencia Artificial para Ciencias Sociales y de Humanidades digitales.

Se refirió a la nueva colección editorial de documentos de política pública dedicado a estudios aplicados, que estarán acompañados de resúmenes, infografías, animaciones y videos, y expuso el contenido del Laboratorio Nacional de Incidencia Social, disponible en la página www.cmq.edu.mx.

Guajardo Mendoza detalló lo logrado con las mesas itinerantes, encuentros entre investigadores y personajes de los municipios para compartir conocimiento y eventualmente publicar un libro de la colección «Cuadernos Municipales».

En 2024 se realizaron 12 mesas, este año cerrará con 18 -la próxima y última será en Tianguistenco, el 10 de diciembre- y el año entrante habrá 22; en tanto que se sigue impulsando la presencia de alumnos de primaria y secundaria en el Centro de Recursos Documentales y de Información Fernando Rosenzweig y en los talleres de antropología física con restos óseos.

Asimismo, reiteró el reconocimiento de El Colegio Mexiquense a los medios de comunicación por su apoyo en la divulgación del conocimiento y su interés en dar espacio a los investigadores para presentar perspectivas e información que promuevan la reflexión y la comprensión de la realidad social con base en datos y evidencia empírica.

Ese reconocimiento incluyó a medios impresos y electrónicos que trabajan con estrategias multiplataforma y al Sistema Mexiquense de Medios Públicos, por el apoyo de Mexiquense TV y Mexiquense Radio.