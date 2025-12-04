Gómez resalta avances en Naucalpan y anuncia rehabilitación del Periférico Norte

Naucalpan, Méx.- En el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Isaac Montoya Márquez, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó los avances en infraestructura, seguridad, educación y bienestar social en Naucalpan, y anunció el arranque de un ambicioso plan de rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes del Estado de México.

Durante su intervención, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo del gobierno municipal en consolidar un Naucalpan en transformación, basado en la transparencia, la austeridad y la planeación estratégica, con programas que buscan atender los desafíos de formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, la más grande del país.

“Sus palabras reflejan un Naucalpan en transformación. Leyendo su informe, me dio gusto ver la inclusión, la justicia social y el saneamiento financiero que están logrando, resultado de la planeación, el desarrollo y la evaluación de los programas municipales”, afirmó.

En materia de seguridad, la gobernadora destacó la reducción de 11 de 12 delitos de alto impacto en Naucalpan, gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno a través del Mando Unificado del Oriente del Estado de México y las Mesas de Paz. Entre los logros se reporta una disminución del 34% en delitos como extorsión y robo a negocios, casas y vehículos, así como un incremento del 60% en puestas a disposición y del 62.5% en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

“Esto demuestra que el trabajo coordinado da resultados. Ahora podemos detener a más personas que delinquen, y la ciudadanía juega un papel clave al denunciar anónimamente cualquier acción ilícita”, puntualizó.

Gómez Álvarez celebró la llegada del programa Farmacias de Bienestar a Naucalpan, que ofrece medicamentos gratuitos a personas con discapacidad, adultos mayores y beneficiarios del programa Salud Casa por Casa. Asimismo, resaltó el impacto del Programa de Mujeres con Bienestar, que ha beneficiado a 17 mil mujeres con apoyos económicos, asistencia jurídica y capacitación, además de la entrega de más de 104 mil canastas alimentarias y casi 5 mil becas de estudio para jóvenes y adolescentes.

En eduación, destacó la apertura de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, impulsada por Montoya Márquez, así como la implementación de la educación dual, que permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica en empresas locales, facilitando su inserción laboral.

Entre las obras de infraestructura, la gobernadora reconoció los avances de la línea 3 del Mexicable, que conectará Naucalpan con la estación del Metro Mexipuerto y beneficiará a más de 700 mil habitantes. Sin embargo, uno de los anuncios más importantes fue la rehabilitación del Periférico Norte, que atenderá 55 kilómetros de vialidad en municipios estratégicos como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

“En enero arrancaremos un plan histórico y ambicioso para la rehabilitación del Periférico Norte, una obra prioritaria que atiende una deuda histórica y beneficiará de forma directa a más de siete millones de personas que circulan diariamente por esta vía”, indicó la gobernadora. Explicó que la obra se realizará en varias etapas y con la contratación de múltiples empresas, para agilizar los trabajos y minimizar afectaciones a la movilidad.

Gómez Álvarez destacó que estas acciones son posibles gracias a las finanzas sanas del Estado de México, al ahorro obtenido mediante políticas de austeridad y a la coordinación con los municipios, así como al respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, la gobernadora felicitó al alcalde Issac Montoya Márquez y a su equipo de trabajo por los resultados obtenidos en el primer año de gestión, subrayando que la combinación de planeación, coordinación y compromiso ciudadano permitirá consolidar un Naucalpan más seguro, próspero y con mejores oportunidades para sus habitantes.

“Con responsabilidad, trabajo en equipo y amor por la comunidad, estoy segura de que Naucalpan seguirá avanzando. ¡Qué viva Naucalpan!”, concluyó.