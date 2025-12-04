Propone fracción de Morena, crear Sistema Estatal de Vivienda

Toluca, Méx.- La fracción de Morena en el Congreso mexiquense, propuso la creación de un Sistema Estatal de Vivienda que integre, coordine, dé seguimiento y evalúe de manera transversal la política habitacional, articulando los esfuerzos de las dependencias estatales, los gobiernos municipales y los sectores social y productivo.

El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, señaló que la iniciativa, que homologa la Ley de Vivienda del Estado de México con el marco jurídico nacional, plantea un Programa Estatal de Vivienda con diagnósticos, objetivos, metas, estrategias, acciones prioritarias, previsiones presupuestales y mecanismos de evaluación que respondan a las realidades regionales y sociales.

Dicho documento prevé mecanismos de mejora regulatoria, el impulso de la participación comunitaria y la implementación de instrumentos de planeación urbano-territorial para un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y resiliente que garantice el ejercicio del derecho a una vivienda digna.

Asimismo, incorpora la posibilidad de denuncia ciudadana por violaciones al derecho a la vivienda y por restricciones al acceso a la información pública en la materia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Mientras que el legislador, señaló que este proyecto fortalece la seguridad jurídica al dotar al marco estatal de mayor claridad normativa y coherencia con los instrumentos federales; y aumenta la eficacia institucional al establecer mecanismos de coordinación intergubernamental y de concertación con los sectores social y privado.

Y busca consolidar el enfoque de derechos humanos, el reconocimiento de derechos colectivos y principios de equidad, sostenibilidad y accesibilidad; facilitar el acceso a programas y financiamientos federales al garantizar compatibilidad legal en los procesos de planeación, ejecución y evaluación; y promover la producción y autoproducción social de vivienda mediante instrumentos que reconozcan y fortalezcan prácticas autogestivas, solidarias y comunitarias.

Martínez Vargss, señaló que la reforma es estratégica y urgente, pues contribuye al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a consolidar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Finalmente, la propuesta, alinea al Estado de México con los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, así como con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo en materia de bienestar social y desarrollo territorial, indicó.