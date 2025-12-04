Montoya entrega a Delfina Gómez su Primer Informe con avances históricos en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, ante la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió su Primer Informe de Resultados, en el que destacó avances históricos para la Transformación de Naucalpan, en rubros como obras, agua, servicios públicos, seguridad, entre otros.

Montoya Márquez, señaló que en este primer año se demuestra que, con la inversión histórica en obra pública, en agua, en servicios y en seguridad, sí se puede transformar Naucalpan, con trabajo, transparencia, dedicación y vocación de servicio.

En sesión solemne de Cabildo, el alcalde dijo que la rendición de cuentas se sustenta en la estrategia del Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027, elaborado con amplia participación ciudadana mediante foros, consultas y encuestas, el cual consta de 4 Ejes: Cero corrupción y buen gobierno municipal; Bienestar ambiental municipal y acceso Universal al Agua; Empleo digno y desarrollo económico municipal; Bienestar social municipal. Además, 3 Transversales: Igualdad de Género, Seguridad y Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alinearse a las políticas públicas municipales con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Antes, agradeció la presencia a su familia, a su esposa la presidenta del DIF Municipal, y dijo que el proyecto se sostiene en la gente, en el Naucalpan, para mejorar la calidad de vida de las mayorías, porque origen es destino.

Reiteró que, en este primer año de la administración 2025-2027, se impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita de más de mil millones de pesos, la Estrategia de Seguridad con Todo encabezado por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios y programas que dejaron más de 50 Huellas de la Transformación en todas las comunidades.

“Hoy estamos devolviendo el brillo a Naucalpan, con un Naucalli nocturno e iluminado. Además, construimos 10 Senderos Seguros y Luminosos, en beneficio de ciudadanía y de estudiantes de la FES Acatlán”, dijo.

El alcalde reconoció el apoyo de CONAGUA a través de OCAVM y la CAEM por los trabajos que se realizaron en la Presa Los Cuartos y otros cauces, en donde también apoyaron la gobernadora Delfina Gómez con la jornada de limpieza y la presidenta municipal de Nicolás Romero, para terminar con el problema de basura en la presa.

Señaló que Naucalpan, ante una década de rezago urbano, “llevamos las obras y no las sobras, damos mantenimiento y rehabilitamos las vialidades en las colonias más olvidadas y jamás atendidas. Hoy con más de 150 obras en proceso, triplicamos la inversión en solo un año 398.4 millones de pesos de recursos propios, rebasando los mil millones de pesos con recursos estatales y federales”.

Subrayó avances en seguridad, sustentados en cifras oficiales, así como la disminución de la percepción de inseguridad. Por ello, se impulsa una Guardia Municipal de proximidad y cercana, inversión histórica en más de 250 nuevas patrullas, dignificación de la corporación, con estímulos y apoyos.

Subrayó que en noviembre, en comparación al mismo mes del año pasado, se logró reducir en un 77.7% los delitos de alto impacto, son los resultados de la Estrategia de “Seguridad con Todo”.

Ante la gobernadora del Estado de México, aseguró que está en construcción el nuevo Centro de Bienestar Animal en la estación del Mexicable ubicada en el Molinito.

En su momento, la gobernadora mexiquense destacó y reconoció los logros alcanzados por el alcalde Isaac Montoya, porque Naucalpan es un municipio en transformación.

Además, se refirió al tema de seguridad, destacando los avances emanados del Mando Unificado Oriente, al que el municipio pertenece, coincidió que noviembre fue el mes en que más disminuyó la incidencia delictiva.

La maestra Delfina recordó que siendo secretaria de Educación, el edil insistió e impulsó la construcción de la Universidad Rosario Castellanos. Además, respecto a la salud, con visión humanista, la Presidenta Claudia Sheinbaum tomó a Naucalpan como sede del inicio de las farmacias del Bienestar, en beneficio de los pacientes casa por casa, tercera edad. También atribuyó la construcción de la Línea 3 del Mexicable a la insistencia y tesón de Isaac Montoya.

Reconoció y ratificó el trabajo como gobierno estatal, porque Naucalpan rehabilita calles, bachea y recupera espacios. Anunció que el próximo año, 55 km del Periférico Norte se rehabilitaran, para atender la demanda histórica de los mexiquenses, con impacto a más de 7 millones.