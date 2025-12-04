UAEMéx teje más alianzas internacionales

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, se reunió con el director científico de la revista WORLDESIGN, Pier Paolo Peruccio, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con miras a establecer posibles líneas de colaboración académica y de innovación.

Las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional es clave para las universidades públicas, especialmente para la UAEMéx, que integra a una comunidad estudiantil superior a los 100 mil integrantes.

En la reunión analizaron áreas de trabajo conjunto en beneficio del alumnado y subrayaron la importancia de impulsar proyectos de investigación que fortalezcan el desempeño académico y amplíen las oportunidades educativas.

Acompañados de estudiantes, las y los visitantes recorrieron las instalaciones, el equipamiento y las capacidades técnicas del Laboratorio de Realidad Virtual y Edición Digital del Centro de Innovación y Diseño, donde se desarrollan proyectos multidisciplinarios de alto impacto y relevancia social.

Recordó que, después del movimiento estudiantil que aconteció recientemente, diversos espacios universitarios conservan consignas que hoy forman parte de la identidad institucional y representan los cambios para la comunidad universitaria.