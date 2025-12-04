Homicidios dolosos en EdoMéx registran disminución del 31% en 2025: Gómez

Toluca, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Sesión 228 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se informó que los homicidios dolosos en el Estado de México disminuyeron un 31 por ciento durante 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La mandataria estatal destacó en sus redes sociales que, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México, las Mesas de Paz que ella encabeza diariamente han sido determinantes para este avance, ya que la reducción es resultado del trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales. “En la Mesa de Paz de esta mañana, la @SS_Edomex informó que en el #EdoMéx hay una disminución de 31 % en homicidios dolosos en lo que va del año, en comparación al 2024. La seguridad y tranquilidad de las y los mexiquenses es nuestra meta y trabajamos en equipo para avanzar en esta tarea”, expresó.

En la sesión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.

En redes sociales, Duarte Olivares resaltó la importancia de la colaboración entre autoridades y la cercanía con la población para consolidar la paz. “¡Este jueves 4 de diciembre iniciamos con todo! Asistí a la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora @delfinagomeza, en la que trazamos estrategias para asegurar el bienestar de las y los mexiquenses”, compartió.

Durante la reunión se subrayó que la tendencia a la baja en homicidios dolosos se mantiene gracias a la coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno, la cual permite efectuar despliegues focalizados basados en la incidencia delictiva y atender las causas del delito de manera efectiva.

Las autoridades reiteraron que estos esfuerzos buscan garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía mexiquense, fortaleciendo la prevención del delito y la presencia institucional en zonas prioritarias. La gobernadora Gómez Álvarez enfatizó que la seguridad seguirá siendo una prioridad en la agenda estatal, con acciones estratégicas que involucren a todos los niveles de gobierno.