Tepotzotlán reduce cinco delitos de alto impacto, afirma gobernadora Delfina Gómez

Tepotzotlán, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió al Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal Ángeles Zuppa Villegas, donde reconoció el trabajo de la administración local, orientado a generar resultados concretos para la población.

En su intervención, la mandataria estatal destacó que Tepotzotlán, considerado un Pueblo Mágico, no solo conserva su riqueza histórica y arquitectónica, como el Museo Nacional del Virreinato, el Templo de San Francisco Javier y los Arcos del Sitio, sino que también ha logrado avances importantes en materia de seguridad. “Resultado del trabajo coordinado en las Mesas de Paz, cinco de los 12 delitos de alto impacto a nivel estatal presentan una baja en este municipio, incluyendo robo a negocio con violencia, homicidio doloso y robo de vehículo, con un decremento del siete por ciento”, subrayó.

Gómez Álvarez enfatizó que estos logros son posibles gracias a la coordinación entre el gobierno estatal, federal y municipal, así como a la participación activa de la ciudadanía. Asimismo, destacó que la administración local ha impulsado la transparencia y la buena gestión de recursos, a través de la Contraloría municipal y la rendición de cuentas.

La gobernadora también resaltó los programas sociales implementados en Tepotzotlán, entre ellos, mencionó el programa Mujeres con Bienestar, que ha beneficiado a 4 mil 325 mujeres con una inversión superior a 126 millones de pesos, y el Programa de Alimentación para el Bienestar, mediante el cual se entregaron 15 mil 638 canastas a 3 mil 679 mujeres, acompañadas de asesorías nutricionales.

En materia de salud, destacó la labor de los centros de atención primaria en localidades como Cañada de Cisneros, El Trébol, San Mateo Xolo y Cuautlalpan, que han brindado cerca de 9 mil 400 consultas y aplicado más de 24 mil biológicos a la población. Además, anunció la reactivación del hospital municipal bajo el esquema de IMSS-Bienestar, que dará atención a más de 48 mil habitantes.

La educación también fue un eje central del mensaje de la gobernadora, quien reconoció que estudiantes de 59 escuelas recibieron 591 becas por aprovechamiento académico, permanencia escolar y profesionalización, con una inversión superior a 2.5 millones de pesos. Asimismo, 87 escuelas se beneficiaron con mobiliario e infraestructura, y más de 13 mil estudiantes recibieron útiles escolares, con un gasto total de 8.3 millones de pesos.

Gómez Álvarez destacó que el compromiso de su gobierno es continuar impulsando acciones que transformen la vida de las familias mexiquenses, siempre bajo los principios de honestidad, transparencia y trabajo en equipo. “Lo que le pasa a uno incide en el otro, y cuando trabajamos coordinados, Tepotzotlán y todo el Estado de México pueden salir beneficiados”, afirmó.

Por su parte, la presidenta municipal Ángeles Zuppa Villegas informó que en su primer año de gobierno se ha trabajado con transparencia y austeridad, logrando cero deuda, y posicionando a Tepotzotlán como un referente nacional en cultura y turismo, con un incremento del 35 por ciento en la derrama económica local gracias a festivales y ferias.

El evento contó con la presencia de Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; diputadas y diputados locales, así como expresidentes municipales.

Con este informe, tanto el gobierno estatal como el municipal reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de los habitantes de Tepotzotlán, consolidando avances que buscan mejorar la calidad de vida de todas las familias.