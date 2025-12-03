Gobiernos verdes encabezados por mujeres logran avances en EdoMéx

Toluca, Méx.- Los gobiernos municipales liderados por mujeres están logrando resultados “extraordinarios” en distintas áreas del desarrollo local, afirmó José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde.

Durante su participación en los informes de gestión de Angélica Colín Pacheco, alcaldesa de Acambay, y Carolina Flores Campos, presidenta municipal de Isidro Fabela, Couttolenc destacó los avances ya perceptibles en los municipios, entre ellos: mejoras en la alimentación escolar, impulso al desarrollo rural y pesquero, infraestructura sustentable, fortalecimiento educativo y acciones ambientales sin precedentes.

El dirigente subrayó también el compromiso de estas administraciones con la transparencia y la rendición de cuentas, así como su lucha contra la corrupción. “Escuchar a la gente es clave para seguir avanzando”, señaló, al tiempo que reafirmó el respaldo del Partido Verde a ambas alcaldesas, resaltando que su liderazgo demuestra cómo se puede gobernar con disciplina, cercanía y compromiso con las familias mexiquenses.

Couttolenc confió en que estos resultados se mantendrán en los próximos años, consolidando la presencia de gobiernos municipales verdes que combinan gestión efectiva y sensibilidad social.