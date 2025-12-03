“Huellas de la Transformación” atendió más de 2 mil peticiones ciudadanas: Montoya

Naucalpan, Méx.- A través del programa “Huellas de la Transformación”, el gobierno de Naucalpan, continúa fortaleciendo su compromiso con la ciudadanía, y durante su primer año de gestión, se atendieron más de 2 mil peticiones generadas de la población, alcanzando una cobertura de 216 colonias, donde se brindó atención directa al menos una vez en el presente año, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Agregó que la Dirección de Servicios Públicos en menos de un año ha recuperado más del 40 por ciento del espacio público a los que ha rehabilitado y dignificado, a través de más de 50 Huellas de la Transformación y operativos prioritarios; así como la construcción de 10 Senderos Seguros y Luminosos que impactan a más de 400 mil naucalpenses de por lo menos 120 colonias.

Los servicios de limpia y recolección de desechos sólidos se realizan a través de jornadas de limpieza y con los operativos de recuperación de espacios han permitido avanzar en la recuperación del espacio público.

Montoya Márquez, dijo que se llevaron a cabo diversas acciones para dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias, reforzó la flotilla de camiones compactadores con 50 nuevas unidades y contenedores para atender la recolección de una mayor cantidad de basura diaria de 189 mil toneladas de residuos urbanos, con lo que hoy Naucalpan luce con calles limpias.

El alcalde agradeció la entrega y dedicación de los trabajadores de servicios públicos, por alcanzar cifras sin precedente de limpieza de barrido, cubriendo con esto casi en su totalidad la población de Naucalpan en más de 18 pueblos, 130 colonias, las 85 zonas residenciales; fraccionamientos, además de Ejidos como San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco.

Montoya Márquez, destacó los 10 Senderos Seguros y Luminosos que se han realizado, a lo largo de este primer año de gobierno.

El primero de ellos, el que se llevó a cabo en Santa Cruz Acatlán, Baden Powell en beneficio de más de 30 mil personas y uno de los más recientes, el implementado en el perímetro del Naucalli que fue iluminado para brindar mayor visibilidad y seguridad a los miles de transeúntes y conductores que circulan por este lugar, donde se realizaron trabajos de alumbrado con la colocación de luminarias nuevas y sustituidas, ubicación de postes, cableado y botones de pánico.