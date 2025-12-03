Encabeza Ricardo Moreno marcha por la paz en Toluca

Toluca, Mex.- Con una gran participación de ciudadanos, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, encabezó la megamarcha por la Paz, la Democracia y la Transformación, una de las expresiones ciudadanas más grandes registradas en la capital mexiquense en los últimos años.

La salida fue desde el Parque Vicente Guerrero, donde hombres y mujeres de todas las edades, trabajadores, jóvenes, comerciantes, activistas y familias completas y de todos los sectores caminaron unidos en un ambiente festivo que desbordó convicción democrática.

Portando banderas, carteles y música, el contingente avanzó reafirmando que Toluca apuesta por la paz y rechaza cualquier narrativa de violencia o desestabilización.

Ricardo Moreno, acompañado de liderazgos de Proyecto 21, encabezó el recorrido saludando a las y los asistentes y subrayó que Toluca ha elegido la ruta de la organización y la esperanza. Destacó que este momento de participación histórica fortalece el trabajo conjunto con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La marcha concluyó en el Ayuntamiento de Toluca, donde miles de voces se unieron con el mensaje, de que la transformación avanza cuando el pueblo se apropia del espacio público, defiende sus conquistas sociales y camina unido.

Por lo que dicha megamarcha en Toluca, demuestra que la paz se construye colectivamente y que la democracia se fortalece desde la organización popular.