Ocoyoacac registra avances históricos en bienestar animal durante el primer año de gobierno

Ocoyoacac, Méx.- Durante la presentación de su Primer Informe de Trabajo, la presidenta municipal constitucional de Ocoyoacac destacó resultados sin precedentes en materia de bienestar animal, un rubro que por años permaneció rezagado en el municipio y que hoy muestra un avance significativo.

La alcaldesa informó que su administración llevó a cabo un fortalecimiento integral del Centro de Control y Bienestar Animal, dotándolo de mejor equipamiento, atención profesional y un enfoque basado en el respeto y la protección de los seres sintientes.

Como parte de estas acciones, se realizaron 1,200 esterilizaciones, 1,100 consultas veterinarias y la aplicación de 4,000 vacunas antirrábicas, con lo que se benefició a más de 6,000 animales, tanto en situación de calle como aquellos que cuentan con un hogar.

Además, el gobierno municipal impulsó de manera permanente la adopción responsable, la tenencia digna y diversas campañas de concientización, con el objetivo de fomentar entre la población el cuidado, la protección y el respeto hacia los animales de compañía.

La presidenta municipal subrayó que estos resultados representan el inicio de una nueva etapa en la relación entre la comunidad y los animales, al sentar las bases de una cultura de respeto y protección animal en Ocoyoacac. Aseguró que esta política pública continuará fortaleciéndose para consolidar un municipio más humano, solidario y comprometido con todos los seres que lo habitan.