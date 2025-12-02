Valle de Chalco vive una etapa histórica de transformación: Gómez

Valle de Chalco, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañó al presidente municipal Alan Velasco Aguero durante la ceremonia de su Primer Informe de Gobierno, un acto que destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el compromiso con la construcción de un Valle de Chalco más justo, seguro y próspero.

En su discurso, la mandataria estatal subrayó que “el Gobierno del Estado de México suma esfuerzos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno municipal, para hacer del Oriente del Estado de México un lugar de esperanza y progreso para cada familia”. Además, reiteró su compromiso de impulsar la paz y el desarrollo en la región, destacando que la colaboración entre gobiernos ha permitido que Valle de Chalco viva “una etapa histórica de transformación, pero también de justicia”.

Gómez Álvarez reconoció el papel de la administración municipal y del cabildo en la rendición de cuentas, destacando que se permitió a los directores y regidores presentar mediante videos las acciones realizadas durante el primer año de gobierno. “Esta rendición de cuentas no sólo informa a la población sobre el estado que guarda la administración pública, sino que confirma el propósito de construir un Valle de Chalco más justo, seguro y próspero”, afirmó.

Uno de los principales logros señalados por la gobernadora es la mejora en materia de seguridad, donde destacó la coordinación con los tres órdenes de gobierno y se instaló el Mando Unificado del Oriente del Estado de México, que involucra a 15 municipios, incluyendo Valle de Chalco. Se inauguraron las instalaciones de la 57 Compañía de la Guardia Nacional y se entregaron 25 patrullas como parte de la Estrategia Operativa Oriente, acciones que han permitido reducir en un 42 por ciento el homicidio doloso y la extorsión en la región.

En materia de infraestructura y movilidad, se destacó la inauguración de la línea 11 del trolebús Chalco–Santa Marta, que conecta el municipio con Chalco, La Paz y la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, generando ahorro de tiempo y recursos para las familias. Asimismo, la gobernadora mencionó el Plan Integral para la Zona Oriente, con 121 acciones y una inversión aproximada de 75 mil 786 millones de pesos, orientadas a mejorar servicios y la calidad de vida de la población.

Delfina Gómez recordó con emoción la generosidad de los habitantes de Valle de Chalco, quienes han apoyado iniciativas solidarias, como la recolección de donativos para comunidades afectadas por lluvias en Hidalgo y Veracruz. Asimismo, reconoció el trabajo de quienes, como Francisco Tenorio, impulsaron la transformación del municipio desde sus primeras acciones en la política local.

La gobernadora enfatizó que los avances de Valle de Chalco son resultado del trabajo coordinado entre el gobierno federal, estatal y municipal. “Nuestro objetivo es claro, queremos un estado donde nadie se quede atrás, donde todas las regiones alcancen prosperidad en condiciones de igualdad y justicia social”, señaló.

Finalmente, la gobernadora Delfina Gómez agradeció a la comunidad local, empresarios, organizaciones, pueblos originarios y grupos diversos que participan activamente en la construcción del bienestar del municipio. Reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la población para consolidar la paz, el desarrollo y la transformación de Valle de Chalco.

El Primer Informe de Gobierno contó con la asistencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores locales y federales, magistradas y magistrados, así como representantes de organizaciones civiles, consolidando un acto de rendición de cuentas que refleja la transparencia y el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía.