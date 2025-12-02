Hallazgo de restos humanos causa movilización policiaca en Tecámac

Tecámac, Méx.- Un fuerte operativo de seguridad se desplegó la mañana de este martes en el fraccionamiento Urbi Villas del Campo, luego de que vecinos localizaron varias bolsas de plástico con restos humanos sobre la calle Valle San Rafael.

Los habitantes, sorprendidos por la escena, solicitaron la intervención de las autoridades, lo que provocó la llegada inmediata de elementos de la Policía Municipal. Tras verificar que las bolsas contenían partes humanas, los uniformados delimitaron el área y solicitaron apoyo de personal especializado.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones iniciales, mientras peritos recababan los indicios que ayuden a esclarecer el caso.

Hasta el momento no se ha determinado cuántas personas podrían ser las víctimas, ni se cuenta con datos que permitan establecer su identidad. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán estudios correspondientes.

La zona permanece resguardada y las autoridades revisan cámaras de vigilancia del fraccionamiento, así como los testimonios de vecinos, con el objetivo de identificar a los responsables de abandonar los restos y reconstruir la mecánica de los hechos.