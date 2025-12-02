Cobertura universal coloca a EdoMéx a la vanguardia en VIH

Toluca, Méx.– El Estado de México, gobernado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se consolidó como una de las entidades con mejor desempeño en la atención del VIH a nivel nacional. Hasta septiembre, la entidad ocupó el primer lugar en indetectabilidad, indicador que confirma la efectividad del tratamiento antirretroviral y reduce de forma significativa el riesgo de transmisión.

La Secretaría de Salud estatal fortalece la prevención mediante acciones coordinadas con organizaciones civiles, instituciones educativas y ayuntamientos, a través de jornadas de información, tamizaje, consejería y ampliación de horarios en unidades médicas.

La entidad mexiquense mantiene cobertura universal de tratamiento antirretroviral mediante seis Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y cuatro Servicios de Atención Integral Hospitalaria para personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (SAIH), lo que asegura atención oportuna, abasto continuo y seguimiento clínico en todo el territorio.

“Además, en cualquier unidad de salud puedes llegar y solicitar una prueba para la detección tanto de VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual”, señaló Marco Antonio Montes de Oca González, Subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Como parte de la prevención, también se amplía el acceso al tratamiento médico llamado Profilaxis Preexposición (PrEP) en unidades especializadas y servicios de primer y segundo nivel, y en 2025 han iniciado este esquema 157 personas, incluidas seis mujeres embarazadas, que llevan un seguimiento especial, ya que solo una persona —mamá o el hijo— vive con VIH. De manera complementaria, se garantiza la Profilaxis Postexposición (PEP) en casos ocupacionales, no ocupacionales y de violencia sexual, con más de 600 atenciones otorgadas en lo que va del año.

Marco Antonio Montes de Oca González informó que de enero a noviembre de este año se realizaron más de 20 mil pruebas rápidas por sospecha de VIH; más de mil 500 personas han sido referidas por posible exposición; se han otorgado 73 mil 928 consultas a personas con diagnóstico confirmado y se da seguimiento clínico formal a 12 mil 972 pacientes. Estas cifras, agregó, reflejan el compromiso y la articulación del sector salud mexiquense.

Abundó en que la prevención sexual sigue siendo fundamental para evitar el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Por ello, en lo que va del año se han realizado 21 mil 105 pruebas para ITS, se han otorgado más de 40 mil tratamientos y distribuido 6 millones 640 mil 125 preservativos de manera gratuita e informada. Por lo que invita a la población a acudir a su centro de salud más cercano en caso de sospecha de contagio. Para más información, invitó a consultar el siguiente enlace: https://salud.edomex.gob.mx/isem/servicios_atencion.