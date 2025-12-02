Un logro la iniciativa para eliminar barreras de acceso al empleo formal para jóvenes: Esparza

Toluca, Méx.- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Anai Esparza Acevedo, dijo que es un logro la aprobación de su iniciativa orientada a eliminar las barreras de acceso al empleo formal para jóvenes mexiquenses, una problemática que —dijo— se repite cada vez que terminan sus estudios y buscan incorporarse al mercado laboral.

Explicó que la propuesta nace de una realidad constante: “Los jóvenes terminan una licenciatura o un bachillerato, buscan empleo y lo primero que les dicen es: no tienes experiencia”. Su iniciativa plantea que tanto el sector público como el privado dejen de exigir experiencia laboral previa a quienes cuenten con estudios concluidos, carrera técnica, servicio social acreditado o incluso formación media superior.

Dijo que la reforma busca no sólo abrir las puertas, sino garantizar que los jóvenes accedan a empleos formales con prestaciones, seguridad social y oportunidades de crecimiento, evitando que la falta de recursos o la ausencia de experiencia se conviertan en un freno.

“Muchos jóvenes realizan su servicio social de manera gratuita y, aun así, al concluirlo no logran insertarse en el mercado laboral”. Con la iniciativa aprobada, ese servicio social deberá reconocerse como una experiencia válida para obtener un empleo.

También la propuesta, incluye a quienes egresan de educación media superior con carreras técnicas y que, por motivos económicos, no pueden continuar una licenciatura. “Que los documentos que ya tienen les sirvan para abrirles las puertas, que no sea un impedimento seguir estudiando o trabajar”, subrayó.

Esparza Acevedo, relató que en su trayectoria ha acompañado a jóvenes provenientes de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos de los cuales iniciaron con estudios truncos y hoy son profesionistas. “Lo que los transformó fue la oportunidad de un empleo formal. Eso les dio herramientas para retomar o concluir sus estudios”, afirmó.

Finalmente, la legisladora adelantó que en la legislación se considera la posibilidad de beneficios fiscales para las empresas que adopten estas medidas, algo que se discutirá en etapas posteriores de implementación.