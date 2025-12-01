San Mateo Atenco avanza más unido hacia un futuro de igualdad, justicia y progreso: Muñiz

San Mateo Atenco, Méx.- La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra presentó su Primer Informe de Resultados correspondiente al periodo 2025–2027, en el que destacó avances en obra pública, seguridad, desarrollo social y finanzas municipales, afirmando que San Mateo Atenco “avanza más unido que nunca hacia un futuro de igualdad, justicia y progreso”.

Durante su mensaje, Muñiz Neyra aseguró que la administración municipal trabaja bajo el compromiso de no dejar a nadie atrás y de construir un municipio con equidad, orden y mejores oportunidades para las familias. “Los atenquenses estamos resueltos a seguir la ruta del desarrollo, unidos y decididos a llevar a nuestro municipio hacia un futuro de igualdad y progreso”, expresó.

La alcaldesa cumplió con el mandato constitucional de rendición de cuentas ante la ciudadanía, acompañada del Cabildo y autoridades estatales y federales. En el evento estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García; los senadores Alejandro Moreno Cárdenas y Cristina Ruiz Sandoval; así como legisladores locales y líderes sociales.

Muñiz Neyra destacó que su gobierno mantiene una política de cero deuda pública y finanzas estables, además del aumento del 12.8% en la recaudación fiscal municipal. Afirmó que la administración prioriza el uso eficiente y transparente de los recursos.

En tanto, informó una inversión de más de 138 millones de pesos en obra pública, permitiendo la rehabilitación de 16 vialidades, para alcanzar un total de 66 durante su gobierno. Entre las obras estratégicas mencionó las avenidas Juárez y 2 de Abril, además del inicio de la construcción de la Unidad Municipal de Autismo.

También se ampliaron redes de agua potable, drenaje y alumbrado público, y se ejecutaron mejoras en la Unidad Deportiva, como la rehabilitación de la alberca y la construcción de dos módulos de vigilancia.

En materia social, resaltó la implementación del programa “Seguro Sí”, el cual atiende a más de 5 mil habitantes con medicamentos gratuitos, así como el Programa Municipal de Vivienda destinado a familias en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, la alcaldesa informó que San Mateo Atenco es uno de los 35 municipios mexiquenses con incidencia delictiva a la baja, logrando una reducción del 36% en delitos de alto impacto y 32% en violencia de género.

Entre las acciones destacó:

Incremento salarial y mejoras laborales para elementos policiales

Dotación de 6 nuevas patrullas

Capacitación continua para la corporación

Expansión del sistema de videovigilancia con drones tácticos

Instalación de 14 nuevos puntos inteligentes, para alcanzar 462 cámaras activas

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el subsecretario de Desarrollo Municipal, César Faz Ruelas, reconoció el desempeño del gobierno municipal. “Reiteramos la disposición de seguir trabajando coordinados para dar resultados a las ciudadanas y ciudadanos de San Mateo Atenco”, expresó.

Finalmente, Muñiz Neyra agradeció la presencia de alcaldes y representantes de municipios vecinos y reiteró que la administración continuará trabajando con responsabilidad y cercanía. “San Mateo Atenco es el mejor hogar para nuestras familias. Sigamos construyendo nuestra historia con orgullo de ser atenquenses y con la certeza de que lo mejor está por venir”, concluyó.