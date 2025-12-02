Delfina Gómez refrenda compromiso del gobierno con Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- En el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances logrados en Nezahualcóyotl durante el primer año de la administración municipal y ratificó el compromiso del Gobierno estatal con el desarrollo integral de la región.

Durante su intervención, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó el valor histórico y cultural del municipio, recordando que lleva el nombre del ilustre rey poeta Nezahualcóyotl, cuyo legado humanista inspira la política pública orientada al bienestar de las personas. “Esta es la convicción que tenemos en los gobiernos de la transformación: devolver el sentido humanista al ejercicio del poder público y procurar el desarrollo integral de quienes más lo necesitan”, expresó.

La mandataria estatal enfatizó que los avances alcanzados en Nezahualcóyotl son fruto de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y del trabajo cercano con la ciudadanía. Entre los logros destacados, mencionó la implementación del Mando Unificado para la Zona Oriente del Estado de México, que involucra a tres mil elementos de seguridad y ha permitido reducir la extorsión en 10 millones de pesos, fortaleciendo la paz y la seguridad de las familias mexiquenses.

Asimismo, Gómez Álvarez destacó la atención a las afectaciones provocadas por las lluvias recientes, donde se trabajó en coordinación con el Gobierno de México y el municipal para apoyar a las colonias, escuelas y familias afectadas. También subrayó programas de transporte gratuito para niños, personas con discapacidad y adultos mayores, que han beneficiado con 41 millones de viajes a los usuarios del sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México.

En materia de infraestructura, la gobernadora mencionó la rehabilitación de 5.47 kilómetros del Periférico Oriente, así como trabajos en la Avenida Central que beneficiarán a más de dos millones de personas y 200 mil vehículos diariamente. También se reconoció la entrega del tren de pavimentación, que permitirá mantener en óptimas condiciones las vialidades deterioradas por años de descuido.

La gobernadora destacó que, junto con los programas de educación, salud, desarrollo económico y bienestar social, se están realizando entregas de becas, apoyos a mujeres y caravanas de servicios, con un enfoque en quienes más lo necesitan. Resaltó que estas acciones forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, un proyecto histórico con una inversión superior a 75 mil 786 millones de pesos, que contempla 121 líneas de acción coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para reducir la desigualdad y garantizar oportunidades equitativas.

Durante su discurso, Gómez Álvarez reconoció el liderazgo del presidente municipal Adolfo Cerqueda, así como la colaboración de su equipo de trabajo, regidores, síndicos, secretarios y personal operativo, quienes han permitido materializar estas acciones en beneficio de la ciudadanía. “Todo lo que se hace es gracias a la colaboración de un equipo comprometido y de los trabajadores que día a día entregan su esfuerzo y profesionalismo por Nezahualcóyotl”, afirmó.

Finalmente, la gobernadora reiteró su respaldo al municipio y a sus habitantes, destacando la coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el impacto positivo del polo económico en la región. “Nos sumamos al trabajo del Gobierno federal, estatal y municipal para ampliar las oportunidades de progreso y prosperidad de Nezahualcóyotl y de todas sus familias”, concluyó.

El informe del presidente municipal fue acompañado por la presencia de autoridades estatales y legislativas, entre ellas Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; integrantes del Cabildo, secretarios estatales, diputados locales y federales, así como senadores, quienes presenciaron el rendido de cuentas y los avances del primer año de la administración municipal.