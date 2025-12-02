Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que existan indicios de lavado de dinero a través de operaciones de remesas enviadas desde Estados Unidos a México, luego de que autoridades estadounidenses emitieran una alerta para reforzar la vigilancia sobre transferencias consideradas sospechosas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que, pese a que el Banco de México ha registrado en 2025 una tendencia a la baja en los envíos, las remesas aumentaron en el último mes respecto a los meses previos del año, revertiendo parcialmente la caída acumulada desde enero.

Sheinbaum explicó que el comportamiento actual de los envíos de dinero se asemeja a los niveles observados en 2022 y que, en sus mejores momentos, alcanzan montos similares a los registrados en 2023. Sin embargo, reconoció que sí existe una diferencia marcada entre las cifras de 2024 y 2025, con una disminución notable en el último año.

La aclaración ocurre luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) pidiera a empresas transmisoras de dinero elevar su vigilancia y reportar operaciones inusuales, especialmente aquellas cercanas a los dos mil dólares o cuando existan indicios de que los recursos podrían tener origen ilícito.

Ante ello, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación de cooperación estrecha con las autoridades estadounidenses, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la propia FinCEN. Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también revisa estos reportes.

“Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, tiene que investigarse y sancionarse”, sostuvo la presidenta. “Pero no se puede explicar el comportamiento de las remesas por un asunto ilegal; tiene que ver simplemente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos a sus familias en México”.

La mandataria reiteró que las remesas continúan siendo un pilar económico fundamental para millones de hogares y señaló que, hasta octubre, los envíos prácticamente se equipararon con los registrados en el mismo mes de 2024, lo que indica una recuperación luego de meses de retroceso.

Por otra parte, dijo que su gobierno trabaja en convocar a una reunión al Papa León XIV en México desde su designación como pontífice.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum anunció que busca esta llamada con el Papa para extenderle la invitación que desde el primer día de su gestión fue enviada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a través de una carta.

La titular del ejecutivo federal señaló que el Papa León XIV expresó su interés por conocer la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y agregó que aún no se tiene confirmación de esta visita o si el pontífice acudirá a la inauguración del Estado Azteca en el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en 2026.