México se medirá a Portugal y Bélgica en pruebas de lujo rumbo al 2026

Ciudad de México.- El camino hacia la Copa del Mundo 2026 entra en su fase definitiva y la Selección Mexicana tendrá dos exámenes de máxima dificultad que pondrán a prueba su carácter y evolución futbolística. La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el Tricolor enfrentará a Portugal y Bélgica a finales de marzo del próximo año, duelos que forman parte del plan estratégico para llegar con la mejor preparación posible al torneo en el que México será anfitrión.

El primer desafío se vivirá el 28 de marzo en el Estadio Banorte, donde México recibirá al conjunto portugués en una noche llamada a marcar historia. El encuentro representa el regreso del Tricolor al renovado coloso, que será el único estadio en el mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas. La fiesta futbolera servirá como antesala al gran verano del 2026, y como una oportunidad para que Javier Aguirre observe el desempeño de sus figuras ante una selección candidata al título.

Posteriormente, México viajará a territorio estadounidense para enfrentar a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. El duelo ante los Diablos Rojos europeos permitirá medir la capacidad del equipo para competir en escenarios de presión y con alta presencia de aficionados aztecas en las gradas.

Ambos partidos representan algo más que simples amistosos; son una radiografía del nivel competitivo que México deberá sostener cuando inicie la Copa del Mundo en casa. El cuerpo técnico buscará ajustar líneas, mejorar la contundencia y consolidar automatismos en una Selección que aún trabaja por definir a sus hombres clave.

Los horarios confirmados son; México contra Portugal para el día 28 de marzo en el Estadio Banorte a las 19:00 horas y para el México ante Bélgica pactado para el 31 de marzo en el Soldier Field a las 19:00 horas.

El Tricolor encara esta doble prueba con ilusión y responsabilidad, consciente de que el reloj avanza y que cada detalle cuenta rumbo a la cita más esperada del futbol mexicano en décadas. El reto es grande… y la afición está lista para exigir al máximo.