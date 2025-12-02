Semifinales listas en la Liga MX: cuatro gigantes a la caza del título

Toluca, Méx.- La emoción de la Liguilla entra en su fase decisiva: la Liga MX confirmó los horarios y sedes de las Semifinales del Apertura 2025, donde cuatro equipos históricos buscarán acercarse al ansiado campeonato. Toluca, Monterrey, Tigres y Cruz Azul protagonizarán dos series que prometen intensidad, espectáculo y estadios llenos.

El Toluca se medirá ante los Rayados, en una reedición de duelos recientes que han dejado grandes momentos. El primer capítulo se jugará el miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas, donde la escuadra regiomontana intentará sacar ventaja ante su gente. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, buscarán dar un golpe de autoridad que acerque su objetivo: regresar a una Final y pelear por el título.

La Vuelta se disputará el sábado 6 de diciembre en el Estadio “Nemesio Diez”, a las 19:00 horas, con los mexiquenses confiados en aprovechar su localía y el empuje de la afición, que ha convertido el “Infierno” en una fortaleza durante la campaña.

En la otra Semifinal, Tigres y Cruz Azul chocarán en un duelo de alto voltaje. La Ida se jugará también el miércoles 3 de diciembre, pero a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, donde el Azul suele imponer condiciones. Los capitalinos buscarán una ventaja que les permita manejar la eliminatoria.

El destino se definirá el sábado 6 de diciembre, cuando Tigres juegue como local la Vuelta en el Volcán, aunque en diferente horario: 21:10 horas. La Máquina quiere mantener viva la ilusión de volver a una Final y, con ello, escribir un nuevo capítulo de gloria.

Ambas series llegan en un momento óptimo para los contendientes, que mostraron regularidad durante el torneo. La lucha por el título está más encendida que nunca y la mesa está puesta para dos eliminatorias vibrantes. Solo dos equipos seguirán en la pelea. El futbol mexicano prepara noches mágicas: la batalla por la Final está por comenzar.