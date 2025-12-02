Tlalnepantla refuerza apoyo a beneficiarios del programa “Juventudes Haciendo Historia”

Tlalnepantla, Méx.- “A través del programa municipal “Juventudes Haciendo Historia”, mil 500 jóvenes recibirán un apoyo bimestral por mil 400 pesos a quienes cursan una licenciatura o posgrado en instituciones públicas o privadas con un promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social”, informó el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz.

Agregó, que en este primer año de su administración, el apoyo a las juventudes de Tlalnepantla estuvo presente con diversas políticas públicas que garantizan un mejor futuro a quienes más que una promesa, son una realidad para el desarrollo de Nuestra Ciudad.

Pérez Cruz aseguró, que continuará beneficiando a los jóvenes el próximo año, además de que se redoblarán esfuerzos para incrementar el número apoyos y que puedan concluir sus estudios en busca de mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida.

Aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el Gobierno de México, para apoyar la economía familiar con la entrega de becas Rita Cetina y Benito Juárez, mismas que seguirán llegando a más personas para incrementar el nivel educativo.

Dijo que el compromiso que persiste en materia educativa por parte del Gobierno Municipal, la entrega de 22 mil libros de inglés “Connect Our Village” que fueron distribuidos en diversas escuelas de la demarcación.

En un entorno globalizado como en el que vivimos actualmente, el idioma inglés se ha convertido más que en una simple herramienta, se trata del idioma de los negocios y la productividad, por ello el presidente municipal Raciel Pérez Cruz exhortó al alumnado a aprovechar al máximo estos ejemplares y plantearse el dominio de esta lengua como una meta de vida.

“Desde el Gobierno Municipal estamos contribuyendo a la formación de profesionistas integrales de Nuestra Ciudad, hoy México está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto, con estos libros, las y los alumnos podrán abrir cualquier puerta que les permita acceder a un mejor empleo”, expresó.

Durante este primer año de gobierno, Pérez Cruz colocó a las juventudes como uno de los principales ejes de acción, para el renacimiento de Tlalnepantla