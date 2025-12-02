México brilla con 13 medallas en Campeonato Mundial de Kickboxing 2025

Ciudad de México.- La selección nacional de kickboxing concluyó su participación este fin de semana en el Campeonato Mundial Seniors y Masters en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con una plausible cosecha de 11 medallas (dos oros, dos platas y nueve bronces).

Para Fernando Granados León, presidente de la Federación Nacional de la especialidad (FENAKIB) & WAKO México, el desempeño del equipo fue positivo, pues no solo representa un crecimiento para las y los atletas, también fortalece la estructura del deporte federado torneo a torneo.

“Subir 13 veces al podio es un orgullo. Un logro más para México como país y una gran responsabilidad para cada uno de los kickboxers que lograron su sueño y nos hicieron emocionarnos en todo momento. La familia del kickboxing mexicano debe sentirse muy orgullosa de su trabajo y dedicación que hoy se refleja aquí en Abu Dabi”, aseguró Granados León.

Héctor Solorio, en Point Fighting -94 kg, así como Sergio Osuna y Carlos Valencia, en Formas Creativas por equipos, brillaron con luz propia al consagrarse campeones del mundo.

Los metales plateados estuvieron a cargo de Laura Méndez y Natalia Reveles en Point Fighting -65 kg y Low Kick -48 kg, respectivamente.

Valeria Bolaños también fue gran protagonista al colgarse tres de las nueve medallas de bronce. Las otras seis fueron obra de Sergio Osuna, Vanessa Sánchez, Ulises Rocha, Gabriel Escalante, Katia Bautista y el equipo conformado por Carlos Valencia, Raúl Campuzano, Óscar García y Héctor Solorio.

“Es importante reconocer el apoyo de las autoridades deportivas del Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Esto es una labor conjunta en beneficio de los integrantes de todos los kickboxers y de nuestra selección nacional.

El proceso no se detiene aquí, pues mientras disfrutamos este momento histórico y nos alistamos para volver a casa, nuestros niños y jóvenes de alto rendimiento ya comienzan a preparar sus maletas para el Panamericano a finales de diciembre”, agregó Granados León.

Cabe recordar que el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, fue el encargado de abanderar en Villas Tlalpan a este representativo que destacó en el máximo escenario del kickboxing internacional.