Registra Neza avances históricos en infraestructura: Cerqueda

Nezahualcóyotl, Méx.- El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, rindió su Informe de Gobierno 2025 en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien agradeció su respaldo y el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y traer desarrollo, seguridad y bienestar a las y los nezahualcoyotlenses.

Ante miles de personas reunidas en la explanada del palacio, Cerqueda aseguró que continuará trabajando en unidad, contribuyendo con la transformación del Estado de México y por el bienestar de Nezahualcóyotl, bajo la máxima por el bien de todas y todos, primero los pobres y quienes más lo necesitan, tal como ha expresado el expresidente Andrés Manuel López Obrador

Reconoció que gracias al apoyo de los gobiernos de la transformación, hoy en Nezahualcóyotl ya se reconstruye Periférico Oriente, se desarrollan 22 obras y acciones de rehabilitación de las redes de alcantarillado, con una inversión superior a 42.5 millones de pesos, que se traducirán en beneficio directo para 150 mil familias.

En su oportunidad, la gobernadora Delfina Gómez reconoció la labor de Adolfo Cerqueda y de todo su gabinete, y accedió a la petición del alcalde de dar apoyo para rehabilitar el Parque del Pueblo, que cumplió ya 50 años.

Gómez Álvarez reiteró que con trabajo y resultados se responde a la confianza del pueblo; por ello, informó que ya se trabaja en el proyecto del puente de Periférico con la avenida 602 y se revisa que se pueda llegar a conectar hasta avenida Oceanía.

Durante su discurso, Cerqueda Rebollo indicó que como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, se puso en marcha la estrategia operativa del Mando Unificado Oriente, en la que participan elementos de los tres niveles de gobierno, y que ya ha dado resultados positivos, además de que se avanza en la construcción de Senderos Seguros, Parques del Bienestar y se dará inicio a la edificación de un nuevo hospital de zona en avenida Bordo de Xochiaca.

El funcionario señaló que con este esfuerzo, en el que participan los gobiernos federal, estatal y municipal, se habilitan 17 líneas de agua potable en diversas colonias del municipio, se entregaron mil tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda y se construye un nuevo plantel de bachillerato técnico.

Destacó que con los programas municipales Canasta del Bienestar Por Amor a Neza, se beneficia a 355 mil adultas y adultos mayores, y con el de Calzado Escolar Neza se apoya a 50 mil beneficiarios. Además, se entregan laptops a alumnos destacados y estímulos económicos para estudiantes de primaria y secundaria.

Añadió que se recuperaron 342 kilómetros de calles y avenidas que fueron rehabilitadas, se realizaron obras integrales de sustitución de la red de agua potable y pavimentación, y con el Programa Tuneando Neza se sumaron 38 obras, beneficiando 19 vialidades en 100 cuadrantes.