Detienen a siete personas por delitos contra la salud en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a siete personas, cuyos arrestos abarcan presuntas implicaciones en delitos contra la salud, robo con violencia, abuso sexual y encubrimiento por receptación, además aseguraron vehículos en una serie de operativos por diversos delitos en la capital mexiquense.

En la colonia Manuel Téllez Girón, agentes de Sustentabilidad Vial interceptaron a Óscar “N”, quien circulaba en una motocicleta roja sin placas, durante una revisión localizaron bajo el asiento una bolsa con hierba seca con características de marihuana, asimismo en la delegación Adolfo López Mateos, Mauricio “N” y Germán “N” fueron detenidos tras sustraer mercancía de una tienda OXXO al romper un cristal del local, en el lugar, las autoridades aseguraron un automóvil Volkswagen Virtus color azul rey, 15 botellas de bebidas alcohólicas, entre otros objetos.

Durante un operativo en San Mateo Otzacatipan, la policía detuvo a Miguel “N” y Alberto “N”, señalados por el delito de abuso sexual y paralelamente, en la delegación San Sebastián fue asegurado Alejandro “N”, quien conducía una motocicleta Italika FT200, roja con negro, con reporte de robo vigente, finalmente en San Andrés Cuexcontitlán, fue arrestado Jesús “N” por circular en una motocicleta Honda negra sin placas, la cual contaba con registro de robo.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente y todos los vehículos fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.