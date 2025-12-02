En Toluca continuará la transformación: Moreno Bastida

Toluca, Méx.- Durante la rendición de su Primer Informe de Gobierno, Ricardo Moreno Bastida, señaló que en Toluca continuará la transformación y que su administración mantuvo un ejercicio permanente de austeridad republicana, transparencia y diálogo abierto con la ciudadanía.

Ante la presencia, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, diputados locales y federales, sostuvo que su compromiso público, es escuchar todas las voces, incluidas aquellas que son críticas severas.

Destacó que trabaja de manera estrecha y coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, y con el Gobierno de la República, liderado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quienes con su visión y ejemplo muestran cómo se gobierna con eficacia, honestidad y sentido social en beneficio de la gente.

Y resaltó que juntó con la gobernadora Delfina Gómez, iniciaron un programa histórico de repavimentación en Toluca, que utilizará maquinaria especializada conocida como “dragones” y que están diseñados para realizar un proceso completo de rehabilitación del pavimento en un solo paso, pues levantan el asfalto dañado, lo trituran y con el mismo vuelven a repavimentar, dejando beneficios como el tiempo de obra, el costo y la durabilidad.

Para una mejor movilidad segura, eficiente y sustentable, destaco la intervención de 255 mil metros cuadrados de bacheo equivalentes al 63% de todo lo realizado en la administración anterior con 45 mil baches reparados y una inversión de 234 millones de pesos. Informó la aplicación de 57 mil 772 metros cuadrados de pintura para balizamiento y la construcción de 10 obras con concreto ecológico.

Y anunció la rehabilitación del Parque Cuauhtémoc, con una inversión de 18 millones de pesos, así como una inversión total de 659 millones en obra pública, que representa el 41% del total ejercido entre 2022 y 2024.

Reconoció que Toluca enfrentó desafíos profundos, entre ellos la deuda heredada que restringió la capacidad de inversión, la presión hídrica que exigió soluciones de largo plazo, la complejidad de la infraestructura vial y la necesidad de abrir oportunidades laborales para la juventud.

Pero, dijo que ninguno de estos retos detuvo al Gobierno municipal, pues fueron asumidos con serenidad, planificación y un trabajo constante que permitió avanzar.

Señaló que la capital mexiquense se encuentra en un proceso permanente de reconstrucción y movimiento, y que cada habitante tiene un papel activo en la construcción del futuro de la capital.

Ante ello, convocó a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de oficio o actividad, a participar en este esfuerzo colectivo bajo la convicción de que las posibilidades crecen cuando ciudadanía e instituciones caminan juntas.

Ahí, expresó su reconocimiento especial a las y los servidores públicos del municipio, a quienes señaló como testimonio claro del espíritu de servicio que impulsó los logros de este primer año.

Desde la Sala Felipe Villanueva, Moreno Bastida reconoció a la gobernadora Delfina Gómez como un pilar fundamental para la gestión municipal y destacó que la coordinación entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento permite resultados tangibles para las y los toluqueños.

Dijo que la realización de mil 18 jornadas comunitarias, con la participación promedio de 2 mil 500 servidoras y servidores públicos cada fin de semana. Destacó la colaboración de empresas como Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo y OXXO como ejemplo de corresponsabilidad social.

Destacó el proyecto Toluca en tus Manos, que se posicionó como una herramienta tecnológica clave para facilitar la atención ciudadana. La aplicación registró 7 mil 200 descargas, permitió atender 2 mil 148 solicitudes y digitalizó seis trámites a través de la Ventanilla Única. Cabe mencionar que el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó a las y los integrantes de Cabildo el Primer Informe de Gobierno, por escrito y versión electrónica, que da cuenta de los cimientos para abatir rezagos acumulados y detalla el avance en los compromisos asumidos con la ciudadanía, en una transformación urbana de servicios, seguridad pública, impulso económico y firme voca