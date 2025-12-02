Exhibición de fotografía histórica mexicana llega a Madrid

Madrid, España.- Madrid recibirá a finales de noviembre una experiencia artística que rinde homenaje a la memoria, la belleza cotidiana y la identidad profunda de México. México en blanco y negro: Fotografía, Arte y Tradición es una exposición que reúne obra fotográfica histórica, arte contemporáneo y piezas artesanales en un diálogo que atraviesa tiempo, territorio y sensibilidad curatorial.

La muestra presenta por primera vez en Madrid un encuentro entre los archivos fotográficos de Agustín Víctor Casasola y Hugo Brehme, figuras esenciales en la construcción visual del México del siglo XX, y las voces contemporáneas de Raimón, Cristina Arnedo, Rodolfo Padilla y Andrés Fernández.

Durante la ceremonia de inauguración asistió el Comunicador, Ciro Gómez Leyva, el actor, Miguel Brocca, el CEO del Tequila Patrocinador “7 Huellas”, Germán Gómez Carothers, Curadores de Arte, Artistas Plásticos y personalidades del arte la cultura.

Las imágenes en blanco y negro de Casasola y Brehme revelan un país que respira entre claroscuros, donde la historia se levanta como memoria viva. Frente a ellas, los artistas contemporáneos abren nuevas lecturas: Raimon desde un color que palpita; Arnedo con abstracciones que respiran geometría; Fernández desde la figura como testimonio emocional; y Padilla a través de cerámicas que conservan la calidez de la tierra mexicana.

El recorrido se completa con artesanías, plata de Taxco y objetos elaborados por manos tradicionales, integrados como parte esencial de la narrativa de identidad y pertenencia. La exposición invita a experimentar México desde los sentidos: lo que se mira, se escucha, se huele y se toca, construyendo una vivencia inmersiva que celebra su carácter y su herencia cultural.