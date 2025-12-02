Escuela Faten celebra 21 años de impartir danzas árabes

Toluca, Méx.- La Escuela Superior de Danzas Árabes Faten celebró su aniversario número 21 con una majestuosa presentación de Cabaret Oriental, dirigida por la maestra Faten Duarte, en el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Toluca.

El espectáculo, que tuvo una duración de tres horas, reunió a más de 50 artistas en escena, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes de la danza árabe en la región.

Las bailarinas de la Escuela Faten fueron las protagonistas de la gala, acompañadas por la Orquesta Oriental de Fadi El Sadi, reconocido músico de Medio Oriente. El programa estuvo dividido en dos actos en los que se presentaron diversos géneros musicales y subgéneros de la danza árabe, incluyendo coreografías con alas de Isis, bastón, sable y fusiones con flamenco, samba, ritual, tap y dabke, todas ejecutadas con música en vivo.

El espectáculo contó con la participación especial del violinista Javier Landó y de la sección de derbakes de la misma escuela, que aportaron fuerza y autenticidad al ambiente árabe del escenario, digno de un evento de celebración.

Como invitados se presentaron los grupos y compañías: Farid Dance, bajo la dirección de Fanny Muñoz; Eco España, con flamenco dirigido por Sandra Maya: Soluna Dairí, a cargo de Esmeralda Hernández; Islé Bellydance, con Verónica Islas; Allegro Company, dirigida por Vero Del Ángel; Mashala, bajo la dirección de Belem Glower y el artista solista Pablo Eterno, desde Madrid.

Y para el cierre con broche de oro, los Mariachis Uruapan, que sorprendieron al público con una fusión artística inesperada lo que repuntó la celebración de la escuela de danzas árabes.

La celebración destacó no solo por su calidad artística, sino también por la diversidad cultural y musical que caracteriza el trabajo de la Escuela Superior de Danzas Árabes Faten, consolidada ya como una de las instituciones más importantes en la formación de bailarinas y bailarines de este género en el Estado de México y en el resto del país.