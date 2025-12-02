Concurso del EdoMéx premiará proyectos innovadores sobre el cuidado del agua

Toluca, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Agua (Sagua), invita a las y los mexiquenses a participar en la convocatoria “Pioneros del Agua 2025”, iniciativa que reconoce trayectorias, proyectos innovadores y acciones sobresalientes en materia de gestión hídrica, uso responsable del recurso y fortalecimiento de su cuidado en comunidades, instituciones y organizaciones del Estado de México.

Está dirigida a quienes radiquen en la entidad con experiencia en la labor hídrica, así como a instituciones, colectivos, organizaciones y centros académicos que impulsen prácticas, tecnologías, estudios y acciones con impacto social, comunitario o regional en torno al agua.

Las personas postulantes deberán completar el formato de inscripción y adjuntar la documentación requerida, o bien, asistir a las oficinas de la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento en Toluca; o a la Dirección General de Operación y Obras, en Metepec, para recibir asistencia presencial.

Las y los interesados podrán inscribir propuestas en una o más de las 13 categorías: Pueblos Indígenas; Sistema Comunitario; Centro de Desarrollo Sostenible; Centro de Investigación Académica; Innovación Científica y/o Ecotecnias; Organización Juvenil; Mujer Defensora del Agua; Proyecto Hídrico de Impacto Regional; Empresa Hídricamente Responsable; Organismo del Agua; Oficinas de Servicio Público o personas servidoras públicas; Licenciatura o Posgrado con Orientación Hídrica, y Trabajo u Obra Artística referente al Cuidado y Defensa del Agua.

El periodo de registro estará abierto hasta el 12 de diciembre. Posteriormente, la documentación será evaluada por un jurado experto, y los nombres de las personas ganadoras se publicarán el 16 de diciembre en las redes sociales y sitio web de la Sagua.

Asimismo, las mejores experiencias y/o propuestas serán difundidas en el Micro Sitio del Mapa Digital Pioneros del Agua, habrá un especial transmitido por TV Mexiquense y se publicarán en la Revista “+ AGUA”, con el objetivo de visibilizar los aportes, inspirar nuevas prácticas sostenibles y promover el uso responsable del agua.

La ceremonia de entrega de reconocimientos tendrá lugar el 18 de diciembre, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones, ubicado en San Pedro Totoltepec, Toluca.

El registro se puede realizar en línea en la página https://agua.edomex.gob.mx/pioneros-agua.