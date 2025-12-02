Realizan jornada de vacunación y servicios de salud gratuitos en Plaza Juárez de Metepec

Metepec, Méx.– Este lunes, la Fundación Somos Gente Trabajando por un México Nuevo A.C., en coordinación con el ISSSTE Estado de México y el Gobierno Federal, llevó a cabo una amplia jornada de vacunación en la Plaza Juárez de Metepec, donde se dispuso de 800 dosis gratuitas para la población en general.

Ana Lilia Tovar, responsable de la actividad, informó en entrevista para El Valle que durante la jornada se aplicaron vacunas contra influenza, COVID-19 y tétanos, además de brindar servicios médicos complementarios como pruebas de antígeno prostático, medición de glucosa y entrega gratuita de sueros orales, preservativos, desparasitantes y cepillos dentales.

De acuerdo con Tovar, la jornada, desarrollada de 9:00 a 12:00 horas, estuvo dirigida a niños, jóvenes y adultos, con una respuesta favorable por parte de la ciudadanía. Para el mediodía ya se habían aplicado más de 300 vacunas, lo que reflejó el interés de la población por acceder a servicios médicos preventivos.

La representante de la fundación destacó que este tipo de jornadas se han replicado recientemente en diversas zonas del Estado de México, como Mexicaltzingo, el Parque Libanés en Toluca, Capultitlán, y que continuarán este martes 2 de diciembre en la Colonia La Moderna de la Cruz, así como el miércoles 3 en San Antonio La Isla, manteniendo el mismo horario matutino.

Tovar hizo un llamado a la población, especialmente a los grupos vulnerables, para que aprovechen estos servicios gratuitos que la fundación y las instituciones participantes acercan a las comunidades, particularmente en esta temporada invernal en la que aumentan las enfermedades respiratorias.

“Lo que buscamos es apoyar a quienes no cuentan con servicios médicos para que puedan vacunarse y prevenir enfermedades de manera gratuita. Queremos que la población llegue saludable a las fiestas decembrinas”, expresó, al tiempo que reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del presidente estatal de la fundación, Mauro de la Portilla, por fortalecer la salud comunitaria en la entidad.