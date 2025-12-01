Gobierno del EdoMéx promueve participación política femenina

Toluca, Méx.– En el marco de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de las Mujeres estatal (SeMujeres) realizó el conversatorio “Hacia una política libre de violencias: mujeres en el poder”, donde se destacó que el respeto irrestricto igualitario a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la vida democrática.

“Por primera vez en la historia tenemos una agenda política liderada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que anteriormente no existía; hoy también, por primera vez, a nivel nacional existe la Secretaría de la Mujer”, enfatizó María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres.

Indicó que la violencia de género afecta, vulnera y debilita la vida democrática en la entidad mexiquense y en México, por lo que atenderla, prevenirla y erradicarla es una responsabilidad y compromiso social y ético que debe asumirse de manera colectiva, por ello en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), se promueven acciones justas que permitan a las mujeres ejercer su liderazgo sin ser silenciadas ni violentadas.

Puntualizó que las mujeres poseen fortalezas y capacidades que han contribuido a transformar realidades y generar conciencia social.

En el panel, se compartieron experiencias de las diferentes violencias que se viven en los espacios públicos y privados, así como los logros alcanzados, evidenciando que la presencia de mujeres líderes en la toma de decisiones es clave para avanzar hacia una política más equitativa, incluyente y libre de violencia, fortaleciendo los mecanismos de denuncia y acompañamiento, garantizando que las autoridades actúen con perspectiva de género.

En el conversatorio se reconoció el trabajo de la Gobernadora Delfina Gómez, reafirmando la importancia de crear espacios de encuentro que impulsen el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y fortalezcan su participación política, avanzando hacia un Estado de México más justo, igualitario y libre de violencia.

Se contó con la participación de Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del IEEM y Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México; Arlen Siu Jaime Merlos, Presidenta del Tribunal Electoral estatal (TEEM); Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de la entidad; Yoselin Mendoza Ramírez, Presidenta Municipal de Nicolás Romero; Rosa Yolanda Wong Romero, Presidenta Municipal de Tecámac, y Rocío Guadalupe Padilla Saucedo, Titular de la Unidad de Género y Diversidad Sexual de la UAM Azcapotzalco.