EdoMéx, ejemplo nacional en innovación para la niñez y adolescencia

Cancún, Quintana Roo.- El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoció el compromiso del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las y los menores con la implementación del Buzón SIOPINNA “Mi futuro, mis derechos, mi voz”, colocándolo dentro de las 10 mejores prácticas estatales y municipales 2025 para transformar e impulsar el bienestar de la niñez y adolescencia en México.

Esta distinción reconoce el esfuerzo de la Secretaría de las Mujeres, a través del SIPINNA estatal, ya que con este mecanismo de participación permanente, permite a las infancias, de 3 a 12 años, y adolescencias, de 13 a 17 años, expresar sus ideas, pensamientos, sueños o cualquier tema de interés; a través de este buzón se han recibido 841 cartas en los últimos seis meses.

A partir del 30 de abril de 2025, SIOPINNA está disponible de manera presencial en los municipios de: Ayapango, Huixquilucan, Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Nicolás Romero, San Felipe del Progreso, Temascaltepec, Tenancingo, Acambay, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Apaxco, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Ixtapan de la Sal, Metepec, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, Soyaniquilpan de Juárez, Temoaya, Tenango del Valle, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Tultitlan, Tlalmanalco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.

Asimismo, se encuentra en puntos estratégicos como el CRIT Nezahualcóyotl a fin de conocer las opiniones de las Infancias con discapacidad, y los Centros de Convivencia Familia del Poder Judicial (CECOFAM) con el objetivo de visibilizar problemas que identifican en sus entornos y que muestran a través de hojas, cartas y acordeones que depositan en el buzón.

Con este reconocimiento, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, fortalece las acciones interinstitucionales que colocan a la niñez y adolescencia en el centro de las políticas públicas, con una visión transformadora, incluyente y humanista. Para obtener más información, o participar de forma digital, consulta la página web: https://siopinna.edomex.gob.mx/