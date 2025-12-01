Alcalde indica que la Policía Turística garantiza seguridad y apoyo a visitantes en Metepec

Metepec, Méx.- Con el objetivo de reactivar la economía local y brindar un entorno seguro para los visitantes, el municipio de Metepec puso en marcha su Policía Turística, informó el presidente municipal, Fernando Flores Fernández. Esta unidad especializada tiene la misión de apoyar al turismo, proporcionando información, acompañamiento y seguridad en los principales puntos de afluencia del Pueblo Mágico.

“La Policía Turística anda chambeando diario en el Centro y en las zonas más visitadas de Metepec, dando información, apoyo y acompañamiento a quien lo necesite. Van en equipo con los K9 para reforzar la seguridad y mantener todo en orden. Si ocupas algo, acércate con confianza. En Metepec, la seguridad se hace cerquita de la gente”, destacó en sus redes sociales.

La estrategia busca garantizar que los visitantes puedan disfrutar de los recintos emblemáticos del municipio sin contratiempos, promoviendo al mismo tiempo el respeto por las normas de seguridad y convivencia. La presencia de los elementos, en coordinación con unidades caninas, permitirá un monitoreo constante y una respuesta más rápida ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a los turistas.

El alcalde hizo un llamado a los turistas a acercarse a los integrantes de esta nueva unidad para recibir orientación sobre los sitios más representativos, así como recomendaciones de seguridad durante su estadía.

Metepec, reconocido por su rica tradición artesanal y su oferta cultural, refuerza así su compromiso con un turismo seguro y sostenible, contribuyendo a la reactivación económica del municipio y al fortalecimiento de su imagen como destino confiable y amigable para locales y visitantes.